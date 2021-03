Pipo Derani conquistou a pole position junto à equipe Action Express nas 12 Horas de Sebring, mas a sessão foi interrompida quando o companheiro de equipe Jimmie Johnson bateu com o segundo Cadillac.

O piloto da Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor, foi o primeiro superar o tempo de 1min46s, registrado 1min45s571. Depois, a AXR/Caddy Whelen Engineering de Derani ditou o ritmo durante as sessões de treinos e subiu ao topo com uma vantagem de 0s152.

As tentativas de Renger van der Zande de bater Derani foram prejudicadas ao encontrar um LMP2 na curva final, mas ele ficou a meio segundo do primeiro lugar quando a bandeira vermelha foi acionada.

A sessão foi marcada pelo acidente do heptacampeão da Nascar Jimmie Johnson, que faz a sua primeira temporada no IMSA.

Johnson, reduziu de forma impressionante sua desvantagem para Derani para apenas 1s2. O piloto tentou desesperadamente fazer uma boa corrida, mas se perdeu na frenagem, o carro girou e bateu forte na barreira de pneus, lhe custando as duas melhores voltas.

O americano saiu sem ajuda do DPi-V.R destruído.

O quarto lugar ficou com o único Mazda RT24-P de Oliver Jarvis, enquanto Olivier Pla com a Meyer Shank Racing estava a 1 segundo da pole, que foi apenas o suficiente para superar o melhor esforço de Loic Duval no JDC-Miller Motorsports Cadillac.

Augusto Farfus largará na terceira posição na classe GTLM com seu BMW. O brasileiro fará o trio com John Edwards e com o finlandês Jesse Krohn.

Bia Figueiredo, que volta à categoria e participa do trio feminino junto Christina Nielsen e Katherine Legge, largará da antepenúltima posição da classe GTD com o seu Porsche 911 GT3 R.

A 69 edição das 12 Horas de Sebring terá largada neste sábado às 11h10 (horário de Brasília). Pipo Derani buscará a quarta vitória nesta etapa.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Já assistimos Drive to Survive 3; confira os erros e acertos da Netflix para temporada

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades vistas na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.