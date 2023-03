Carregar reprodutor de áudio

O brasileiro Pipo Derani, de 29 anos, conquistou neste sábado (18) mais um feito histórico em sua carreira e se tornou quatro vezes vencedor das 12 Horas de Sebring, uma das provas mais desafiadoras do endurance mundial.

A vitória na 71ª edição da corrida teve ingredientes de grande emoção e que fazem das provas de endurance serem muitas vezes imprevisíveis, mesmo com tantas horas de duração.

Após conquistar a pole position e partir da ponta, Derani não teve vida fácil em seu primeiro stint. Após duas horas de prova, o brasileiro não conseguiu desviar seu carro a tempo, quando um piloto da classe LMP3 rodou a sua frente. Com a frente danificada, o brasileiro precisou ir aos boxes e a equipe caiu para a última colocação na GTP, principal categoria da disputa.

Como desistir nunca é uma opção numa prova de longa duração, Derani e os companheiros Alexander Sims e Jack Aitken contaram com todo o esforço e estratégia da equipe Action Express para levar o #31 Whelen Engineering Cadillac V-Series novamente à briga pelas primeiras colocações.

Mas a vitória só veio nos minutos finais, quando os três primeiros colocados se envolveram em um mesmo acidente e saíram da disputa, faltando 15 minutos para o encerramento da corrida, provocando a bandeira amarela. Quando a bandeira verde foi acionada, faltando 4min27s para o fim, o sul-coreano Aitken conseguiu segurar as investidas do BMW, que vinha em segundo, para cruzar a linha de chegada com a vantagem de 2s940.

Com sua quarta vitória (2016, 2018, 2019 e 2023), Derani entra no seleto grupo de tetracampeões da corrida, que tem mais quatro pilotos nesta posição em sua história. O recordista é o dinamarquês Tom Kristensen, seis vezes vencedor das 12 Horas de Sebring.

“Estive do lado azarado algumas vezes desde a minha última vitória aqui. Fiquei tão perto tantas vezes, mas você precisa de sorte no automobilismo. O mais importante é que nós estávamos lá no final, com um carro que ainda estava competindo, principalmente depois do incidente que tivemos no início, mesmo sem termos culpa pelo ocorrido”, lembrou Derani.

“Conseguimos capitalizar com os erros dos outros. Gostaria de agradecer a todo o grupo. Chegamos aqui com um carro muito forte e fizemos a pole. Foi um final de semana incrível desde o primeiro treino livre até a corrida”, celebrou.

“É uma vitória especial para mim. A primeira desde que me tornei pai. Minha filha está em casa, com três meses apenas. Além disso, é minha quarta vitória em Sebring, o que eu já esperava há alguns anos”, destacou.

“Também é a primeira vitória do Cadillac V-Series.R e o nosso novo carro LMDh. Muito trabalho tem sido feito desde o início deste projeto. Completar as corridas em Daytona e Sebring e agora com uma vitória, além da pole postiion, é fantástico por todos os esforços do grupo. Muito obrigado à Whelen Engineering, à Action Express e à Cadillac”, completou Derani, que além das conquistas em Sebring, também já venceu as 24 Horas de Daytona (2016) e foi campeão do IMSA em 2021.

A vitória deste sábado foi a 29ª da história da Action Express na categoria e a 12ª de Derani. Foi a 28ª conquista da Cadillac no IMSA com um protótipo, a terceira consecutiva nas 12 Horas de Sebring. Contando todas as classes, são 67 vitórias da montadora na categoria, desde 2004.

A próxima etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, a terceira da temporada 2023, acontecerá no dia 15 de abril nas ruas de Long Beach, na Califórnia.

Com a vitória em Sebring e o quinto lugar em Daytona, Derani e os companheiros lideram a competição, com 670 pontos.

Podium P3: #74 Riley Ligier JS P320: Gar Robinson, Felipe Fraga, Josh Burdon Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Na classe LMP3, a bordo de um modelo Ligier JS P320, o brasileiro Felipe Fraga, campeão da Stock Car em 2016, conquistou a vitória, dividindo o carro com os companheiros Gar Robinson, dos Estados Unidos, e Josh Burdon, da Austrália. Veja o resultado completo da prova na tabela: