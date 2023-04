Carregar reprodutor de áudio

Um mês após conquistar pela quarta vez as 12 Horas de Sebring, o brasileiro Pipo Derani volta às pistas para a disputa da terceira etapa da temporada 2023 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship neste sábado (15).

Líder do campeonato, o piloto de 29 anos estará ao lado do companheiro Alexander Sims no estreito traçado nas ruas de Long Beach, na Califórnia (EUA). Em 2021, Derani venceu a prova de ponta a ponta, na época dividindo o carro com Felipe Nasr.

O brasileiro está animado para voltar a guiar o #31 Whelen Engineering Cadillac V-Series, da equipe Action Express.

“Estou ansioso para voltar a Long Beach. É um daqueles eventos que estamos sempre na expectativa, principalmente, por ser a primeira corrida de rua do ano. Queremos saber como será o desempenho dos novos carros GTP nesta pista em particular”, comentou Derani.

“Em 2021, eu e o Felipe (Nasr) comandamos a prova e conquistamos a vitória. O Felipe fez a pole, mantivemos a liderança e fomos aumentando-a até a bandeirada. Foi uma grande vitória”, lembrou.

Com 11 curvas e 1,968 milha (3,2 km), o traçado de Long Beach é bastante estreito e não dá margem para erros. Além disso, será a primeira prova curta da temporada deste ano, com apenas 100 minutos, o que dificulta uma possível recuperação em caso de algum problema. Largar na frente também se torna essencial.

“Essa é uma corrida onde o classificatório conta mais do que em qualquer outro lugar, porque é muito difícil ultrapassar, como toda pista de rua. Estamos chegando para essa prova com uma vitória, uma pole e a liderança do campeonato, mas vamos seguir trabalhando forte, como sempre, e como se não tivéssemos vencido a última prova e nem estivéssemos liderando o campeonato”, ressaltou o brasileiro.

“Ainda estamos no início da temporada. Sabemos o quanto o campeonato é longo e cada ponto conta muito. Vamos tentar lutar pela pole novamente, o que em Long Beach já torna as coisas um pouco mais fáceis”, completou Derani, que foi campeão do IMSA na temporada 2021.

Os treinos em Long Beach terão início nesta sexta-feira, com duas sessões livres e o classificatório, a partir das 21h15 (de Brasília). No sábado, a prova terá sua largada às 18h05 (de Brasília) e poderá ser acompanhada ao vivo pelo aplicativo do IMSA ou pelo site https://www.imsa.com/tv/.

