No último domingo, Helio Castroneves conseguiu mais um grande feito em sua carreira, ao ser o primeiro piloto a vencer três 24 Horas de Daytona de maneira consecutiva. Desta vez, o campeão de 2020 da IMSA, campeonato que ‘abriga’ a tradicional prova da Flórida teve a companhia de Tom Blomqvist, Simon Pagenaud e Colin Braun.

Como tradição, a patrocinadora do evento, a Rolex, presenteia seus vencedores com um exemplar do mítico relógio. No início da semana, Helinho postou fotos dormindo com seus três relógios, além dos quatro anéis das conquistas das 500 Milhas de Indianápolis.

O piloto nascido em Ribeirão Preto (SP) atendeu a imprensa internacional nesta quarta-feira e os adereços oferecidos pelas conquistas foi assunto entre ele e os repórteres, de uma maneira bem-humorada.

Quando questionado sobre o número de joias que possui em comparação a Lewis Hamilton, que até bateu de frente com a FIA em 2022 pelo uso dos adereços em um fim de semana de Fórmula 1, Helio disse e riu: "Eu conquistei as minhas. Ele comprou as dele".

