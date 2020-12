Embora notícias da Itália sugiram que a Ferrari decidiu não construir um motor para a IndyCar, a Penske Entertainment diz que as conversas estão em andamento. Em maio deste ano, o chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, confirmou que a Scuderia estava avaliando a possibilidade de entrar na IndyCar, conforme a categoria muda suas unidades para híbridos de 2,4 litros - a mudança, aliás, foi adiada para 2023.

A introdução de um limite de orçamento na Fórmula 1 deve liberar pessoas da equipe para trabalhar em outros projetos, ao invés de serem liberados pela equipe, e Binotto disse na época que a Ferrari “sente muita responsabilidade social para com seus funcionários e queremos ter certeza de que para cada um deles haverá um espaço de trabalho no futuro”.

Ele mencionou, também, que assim como a IndyCar, as corridas de endurance estavam sendo avaliadas.

Hoje, fontes italianas do Motorsport.com relataram que uma decisão foi tomada em Maranello de não seguir a rota da IndyCar, mas sim enfrentar um projeto de carro esportivo com o objetivo da vitória geral nas 24 Horas de Le Mans. A marca Ferrari triunfou pela última vez na geral em Le Mans em 1965, quando a Ferrari 250LM de Jochen Rindt e Masten Gregory prevaleceu.

Em resposta ao questionamento do Motorsport.com sobre a IndyCar, Roger Penske respondeu com uma declaração por escrito: “Atrair OEMs (fabricantes de equipamento originais) adicionais é uma das nossas principais estratégias para a NTT IndyCar Series”.

“Continuamos a ter conversas profundas com várias empresas diferentes que continuam interessadas em ingressar no esporte”.

“A Ferrari é uma daquelas marcas que tem demonstrado interesse e continuamos conversando com eles sobre a oportunidade de ingressar na IndyCar”.

A IndyCar teve pela última vez três fabricantes de motores vencedores de corridas em 2005 - Honda, Chevrolet e Toyota - embora no primeiro ano da atual fórmula V6 bimotor de 2,2 litros, em 2012, a Lotus tenha se juntado à Chevy e à Honda.

No entanto, as unidades da Lotus eram tão fracas que todos, exceto uma equipe (HVM Racing) trocaram para um OEM alternativo antes do meio do ano.

