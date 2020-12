Juan Pablo Montoya estará em um terceiro carro da Arrow McLaren nas 500 milhas de Indianápolis em 2021.

A lenda colombiana, que venceu a corrida pela Chip Ganassi Racing em 2000 e pela Penske em 2015, se juntará aos pilotos em tempo integral, Patricio O’Ward e Felix Rosenqvist.

Montoya deixou os campeonatos de monopostos no final da temporada 2016 da Indy, mas voltou para a Penske para as duas corridas no templo sagrado de Indianápolis em 2017, sua corrida na categoria mais recente.

“Estou muito animado por me juntar à Arrow McLaren SP para as 500 milhas de Indianápolis”, disse Montoya, que conseguiu três de suas sete vitórias na Fórmula 1 correndo com uma McLaren. “Tenho uma ótima história com a McLaren desde meus dias de F1 e estou ansioso para fazer mais nas 500 milhas do ano que vem.”

“A Arrow McLaren SP está emocionada por ter um piloto do calibre de Juan se juntando à equipe na Indy 500 do ano que vem”, disse o coproprietário da Arrow McLaren SP Sam Schmidt. “A experiência dele vai elevar toda a equipe, inclusive nossa jovem e talentosa formação de Pato e Felix.”

“Estou muito contente por Juan voltar à família McLaren e voltar às 500 milhas de Indianápolis com a Arrow McLaren SP”, disse Zak Brown, CEO da McLaren Racing. “Ele é um piloto intensamente competitivo e altamente versátil, com grande experiência no alto nível do automobilismo e muitos seguidores.”

“Tê-lo conosco no próximo ano será ótimo para o time e os fãs da Indy em todos os lugares.”

Desde que deixou a Indy, Juan Pablo Montoya adicionou o campeonato do IMSA WeatherTech SportsCar de 2019 em seu currículo. No ano que vem, ele competirá em tempo integral pela DragonSpeed ​​no WEC e pela Meyer Shank Racing nas quatro rodadas do IMSA Michelin Endurance Cup.

