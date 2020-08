Nesta semana iniciam-se os trabalhos para a edição de 2020 de uma das jóias da Tríplice Coroa do Automobilismo: as 500 Milhas de Indianápolis. E o grande destaque desse ano é a terceira tentativa de Fernando Alonso de completar o feito, realizado apenas por Graham Hill até hoje.

O trabalho de Alonso é menos difícil em 2020 em comparação com 2019. A lista final de participantes conta com apenas 33 nomes, sem a necessidade do Bump Day, treino de classificação que elimina o excesso de pilotos, fechando o grid com 33 carros. Foi nesse dia em 2019 que o bicampeão da F1 acabou ficando de fora.

Sem a necessidade do Bump Day, outros pilotos como os novatos também podem se beneficiar, garantindo pelo menos a participação na prova. A lista final de entradas incluem 15 pilotos americanos e 18 de outros países, enquanto a divisão de montadoras está mais próxima do que nunca, com 17 motores Chevrolets e 16 Hondas.

Na lista, oito pilotos já venceram as 500 Milhas, sendo que um deles busca fazer história: Hélio Castroneves, que busca, em sua última corrida na Indy pela Penske, a quarta vitória na prova, se igualando aos recordistas A.J. Foyt, Al Unser Sr. e Rick Mears. Além de Helinho, Tony Kanaan lidera uma lista de sete pilotos com uma vitória cada na corrida: Scott Dixon, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Takuma Sato, Will Power e Simon Pagenaud.

Veja a lista completa de participantes das 500 Milhas de Indianápolis de 2020

No. Piloto Nome de Entrada Equipe Motor 1 Josef Newgarden Shell V-Power Nitro Team Penske Team Penske Chevrolet 3 Helio Castroneves Pennzoil Team Penske Team Penske Chevrolet 4 Charlie Kimball Tresiba/A.J. Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 5 Pato O'Ward Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP Chevrolet 7 Oliver Askew Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP Chevrolet 8 Marcus Ericsson Huski Chocolate Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing Honda 9 Scott Dixon PNC Bank Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing Honda 10 Felix Rosenqvist NTT DATA Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing Honda 12 Will Power Verizon 5G Edge Team Penske Team Penske Chevrolet 14 Tony Kanaan ABC Supply A.J. Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 15 Graham Rahal United Rentals Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 18 Santino Ferrucci SealMaster Dale Coyne Racing w/ Vasser Sullivan Honda 20 Ed Carpenter United States Space Force Ed Carpenter Racing Chevrolet 21 Rinus VeeKay SONAX Ed Carpenter Racing Chevrolet 22 Simon Pagenaud Menards Team Penske Team Penske Chevrolet 24 Sage Karam DRR WIX Filters Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 26 Zach Veach Gainbridge Andretti Autosport Honda 27 Alexander Rossi NAPA Auto Parts/AutoNation Andretti Autosport Honda 28 Ryan Hunter-Reay DHL Andretti Autosport Honda 29 James Hinchcliffe Genesys Andretti Autosport Honda 30 Takuma Sato Panasonic/PeopleReady Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 41 Dalton Kellett K-Line USA/A.J. Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 45 Spencer Pigot RLL w/ Citrone/Buhl Autosport Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 47 Conor Daly United States Air Force Ed Carpenter Racing Chevrolet 51 James Davison Jacob Construction/Tilson HR Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing, Byrd & Belardi Honda 55 Alex Palou Dale Coyne Racing w/ Team Goh Dale Coyne Racing w/ Team Goh Honda 59 Max Chilton Gallagher Carlin Carlin Chevrolet 60 Jack Harvey AutoNation/SiriusXM Meyer Shank Racing Honda 66 Fernando Alonso Ruoff Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP Chevrolet 67 J.R. Hildebrand DRR Salesforce Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 81 Ben Hanley DragonSpeed USA DragonSpeed USA Chevrolet 88 Colton Herta Gleaners Food Bank of Indiana Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda 98 Marco Andretti U.S. Concrete / Curb Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb-Agajanian Honda