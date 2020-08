A Indy e o Indianapolis Motor Speedway (IMS) esperavam inicialmente que a 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis pudesse ter 50% da capacidade de público e isso foi reduzido ainda mais para 25%.

No entanto, foi anunciado nesta terça-feira (04) que o evento de 23 de agosto não será aberto aos torcedores.

A declaração do IMS diz: “É com grande pesar que anunciamos que a 104ª das 500 Milhas de Indianápolis no dia 23 de agosto, será sem fãs. Essa decisão difícil foi tomada após cuidadosa consideração e extensa consulta às lideranças estaduais e municipais.”

“Por mais dedicados que estivéssemos a ter a corrida este ano com 25% de participação em nossas grandes instalações, mesmo com precauções significativas e cuidadosas implementadas pela cidade e pelo estado, as taxas da Covid-19 no Condado de Marion e Indiana pioraram.”

“Dissemos que, desde o início da pandemia, colocaríamos em primeiro lugar a saúde e a segurança de nossa comunidade e, embora o acolhimento de espectadores com uma capacidade limitada com nosso plano em vigor fosse apropriado no final de junho, agora não é o caminho certo a seguir, com base em o ambiente atual.”

Todas as atividades na pista durante o mês de agosto, incluindo treinos, serão fechados ao público em geral.

Os indivíduos que ainda tiverem ingressos para a Indy 500 deste ano serão creditados na edição de 2021 e manterão sua antiguidade e seus assentos designados originalmente.

Téo José revela papo com Silvio Santos que causou redução da cobertura da Indy

PODCAST: Bastidores do futuro do GP do Brasil de F1