A situação do coronavírus nos Estados Unidos está escalando rapidamente. Em questão de poucos dias, o aumento de casos levou o presidente Donald Trump a suspender a entrada de pessoas vindas de 26 países da Europa nos EUA. E, aos poucos, o automobilismo do país está começando a sentir o impacto da pandemia.

Primeiro foi a MotoGP que precisou adiar o GP das Américas no Circuito das Américas em Austin após a cidade decretar estado de emergência. E, na noite desta quarta, foi a vez do Mundial de Endurance cancelar as 1000 Milhas de Sebring após o decreto de Trump suspendendo a entrada de europeus.

Nas últimas horas, foi a vez das duas principais categorias do país começarem a mexer em seus calendários por causa do Covid-19.

A Indy confirmou que, caso a etapa de St. Petersburg seja realizada, ela acontecerá com portões fechados, para garantir a segurança do público e dos envolvidos com a corrida. Mas a prova ainda está sob dúvida, com a expectativa de uma decisão final ainda na tarde desta quinta.

Já a NASCAR tem problemas com a etapa de Homestead-Miami, marcada para o próximo dia 22. O prefeito de Miami decretou estado de emergência e cancelou eventos de grande público, mas ela ainda vai acontecer, mas sem público presente.

