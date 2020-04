A poucos dias do início da temporada 2020 da Indy, a equipe Andretti passou por um susto com seu equipamento, que estav a caminho de St. Petersburg. Na manhã desta quarta, um trailer da equipe pegou fogo quando estava a cerca de 20 minutos do paddock.

Segundo o canal local Bay News 9, o incêndio forçou o fechamento de uma faixa da pista e a polícia está investigando a causa do fogo.

A Andretti Autosport confirmou a notícia, afirmando: "Queremos agradecer a todos pelos pensamentos positivos... Felizmente afirmamos que ninguém ficou ferido e agradecemos nossos motoristas e os socorristas pela ação rápida".

Mais tarde, um porta-voz da equipe divulgou uma atualização: "Neste momento, danos causados ao carro #88 [Colton Herta] são pequenos, principalmente na pintura, causados por calor, fumaça e/ou água. Não temos razões para acreditar que aspectos mecânicos ou competitivos do carro tenham sido danificados ou comprometidos".

"Nossa equipe da Indy Lights já está na Flórida testando e está a caminho de St. Pete para ajudar na avaliação. Adicionalmente, estamos enviando uma equipe da Indy de Indianápolis para St. Pete hoje antes da chegada da equipe amanhã".

