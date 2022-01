O Grupo Disney confirmou nesta sexta-feira (07) a compra dos direitos de transmissão da Indy, em um acordo de três anos com a categoria, que passará a ser exibida nos canais ESPN e no serviço de streaming do grupo Star+.

Segundo comunicado divulgado pela Disney, a categoria de monopostos norte-americana terá todas as duas corridas transmitidas ao vivo na TV fechada e no streaming, além dos treinos e classificação. O acordo é válido ainda para toda a América Latina.

Com isso, o Grupo Disney aumenta seu portfólio de categorias do esporte a motor mundial. Além da Indy, o grupo transmite também a MotoGP e todas as classes do Mundial de Motovelocidade, os Campeonatos Mundiais de Rally (WRC) e Endurance (WEC), IMSA, a NASCAR e todas suas categorias, além de campeonatos regionais, como o TCR South America, que teve sua temporada de estreia em 2021.

A temporada 2022 da Indy começa no final de fevereiro, com o GP de St. Petersburg, na Flórida, terminando em 11 de setembro com a etapa de Laguna Seca. Entre os pilotos confirmados no grid, Hélio Castroneves é o único brasileiro que disputará todo o campeonato, com a equipe Meyer Shank Racing. Já Tony Kanaan disputará novamente apenas as provas em ovais, incluindo as 500 Milhas de Indianápolis, marcada para 29 de maio.

Em 2021, a Indy foi transmitida no Brasil pela TV Cultura. Ainda não há confirmação se o canal paulista seguirá com os direitos de transmissão da categoria para a TV aberta.

