A Indy contará com uma boa presença no mercado brasileiro nos próximos anos. Pouco após o Grupo Disney anunciar que havia adquirido os direitos de transmissão da categoria entre 2022 e 2024 para exibição em TV fechada (ESPN) e streaming (Star+), a TV Cultura confirmou que seguirá exibindo o campeonato em TV aberta para o Brasil pelo mesmo período.

A Cultura, ligada à Fundação Padre Anchieta, já havia transmitido com exclusividade a principal categoria de monopostos do continente americano para o Brasil em 2021, e dará continuidade à presença do automobilismo no canal, junto da Fórmula E.

O presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf, comentou sobre a manutenção do acordo com a categoria.

"A TV Cultura, mais uma vez, dá um espaço significativo ao automobilismo. Em 2021, transmitimos a Indy, a Fórmula E e a Mercedes-Benz Challenge. Nos próximos três anos, o público poderá acompanhar as corridas da Inyd pela tela da Cultura, que tem feito um forte investimento em programação esportiva".

As transmissões da Indy na Cultura terão a narração de Geferson Kern e comentários de Rodrigo Mattar. A primeira corrida acontece no dia 27 de fevereiro, em St. Petersburg, na Flórida.

Entre os pilotos confirmados no grid, Hélio Castroneves é o único brasileiro que disputará todo o campeonato, com a equipe Meyer Shank Racing. Já Tony Kanaan disputará novamente apenas as provas em ovais, incluindo as 500 Milhas de Indianápolis, marcada para 29 de maio.

"Além de toda a tradição da categoria, da história que tem com a televisão brasileira, seguir exibindo a Fórmula Indy é também uma maneira de fortalecer os laços com o público que já se acostumou a ter na TV Cultura uma opção para acompanhar grandes eventos esportivos", reforça Vladir Lemos, diretor de Esporte da TV Cultura.

