Dixon lidera único treino livre da Indy no Texas; Kanaan é 19º

A Indy está de volta e contando com uma programação de um só dia. O único treino livre foi realizado e um velho conhecido se deu bem. Scott Dixon, pentacampeão da categoria, cravou 24s0004, na 1,5 milha do Texas.

Colton Herta, Pato O’Ward, Zach Veach e Marco Andretti completaram os cinco primeiros.

A sessão foi marcada por três acidentes. O novato Rinus VeeKay fazia sua 12ª volta quando rodou e bateu no muro da curva 4, danificando o lado esquerdo de seu carro e a caixa de câmbio. Mais tarde, seu companheiro e patrão, Ed Carpenter, perdeu a frente e colidiu de maneira mais suave no muro da mesma curva. Ryan Hunter-Reay foi o terceiro que encontrou o muro, mas também de maneira leve, desta vez na curva 2.

Tony Kanaan foi apenas o 19º mais rápido, com o melhor tempo de 24s5521.

O treino de classificação acontece às 18h. A bandeira verde será dada às 21h, horários de Brasília.

Resultado

P No Piloto Tempo Dif. Voltas Rápidas Voltas Veloc (milhas) Motor Equipe 1 9 Scott Dixon 24.001 --.---- 59 60 215.995 Honda Chip Ganassi Racing 2 88 Colton Herta 24.169 0.1683 43 49 214.491 Honda Andretti Harding Steinbrenner Autosport 3 5 Pato O'Ward 24.188 0.1869 89 96 214.326 Chevy Arrow McLaren SP 4 26 Zach Veach 24.191 0.1900 40 53 214.298 Honda Andretti Autosport 5 98 Marco Andretti 24.194 0.1939 37 53 214.264 Honda Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian 6 30 Takuma Sato 24.244 0.2431 39 51 213.829 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 7 1 Josef Newgarden 24.303 0.3023 44 76 213.308 Chevy Team Penske 8 22 Simon Pagenaud 24.313 0.3122 50 67 213.221 Chevy Team Penske 9 15 Graham Rahal 24.318 0.3173 48 66 213.176 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 10 10 Felix Rosenqvist 24.397 0.3968 45 88 212.482 Honda Chip Ganassi Racing 11 4 Charlie Kimball 24.418 0.4178 52 61 212.299 Chevy AJ Foyt Enterprises 12 12 Will Power 24.428 0.4275 48 84 212.215 Chevy Team Penske 13 8 Marcus Ericsson 24.441 0.4402 48 53 212.104 Honda Chip Ganassi Racing 14 55 Alex Palou 24.445 0.4440 68 82 212.071 Honda Dale Coyne Racing with Team Goh 15 7 Oliver Askew 24.484 0.4836 62 81 211.728 Chevy Arrow McLaren SP 16 27 Alexander Rossi 24.485 0.4847 31 50 211.719 Honda Andretti Autosport 17 29 James Hinchcliffe 24.498 0.4973 44 62 211.610 Honda Andretti Autosport 18 20 Ed Carpenter 24.551 0.5502 47 50 211.154 Chevy Ed Carpenter Racing 19 14 Tony Kanaan 24.552 0.5515 35 61 211.143 Chevy AJ Foyt Enterprises 20 59 Conor Daly 24.556 0.5555 39 70 211.108 Chevy Carlin 21 28 Ryan Hunter-Reay 24.609 0.6088 8 14 210.651 Honda Andretti Autosport 22 18 Santino Ferrucci 24.613 0.6128 38 66 210.617 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 23 21 Rinus VeeKay 25.056 1.0558 11 11 206.893 Chevy Ed Carpenter Racing 24 60 Jack Harvey 25.260 1.2593 64 88 205.226 Honda Meyer Shank Racing

