A espera dos fãs da Indy finalmente chegou ao fim. Neste sábado, às 21h, horário de Brasília, será dada a largada para a temporada 2020, três meses atrasada devido à crise ocasionado pelo novo coronavírus, no Texas.

Toda a programação será realizada neste sábado, com apenas um único treino livre no oval de 1,5 milha, às 14h. Mais tarde, às 18h, acontece o treino de classificação, com cada piloto saindo para a pista de maneira individual. Quem for o mais veloz em sua volta rápida, largará na frente.

No Brasil, a temporada terá a cobertura televisiva do DAZN (com exibição de treinos e corridas) e do Grupo Bandeirantes, com o Bandsports transmitindo a maioria das corridas e a Band com as 500 Milhas de Indianápolis.

Neste sábado, haverá apenas um piloto brasileiro no grid, Tony Kanaan, que em sua última temporada na Indy, participará apenas das corridas em ovais. Felipe Nasr correrá pela equipe Carlin, mas o time alegou problemas financeiros e terá apenas Conor Daly no grid. O ex-piloto da Sauber na F1 deve correr a partir do GP de Indianápolis, próxima etapa da Indy, no dia 4 de julho.

A corrida desta noite terá clima e cenário diferentes, já que a categoria seguirá uma série de protocolos de segurança para evitar a propagação da Covid-19 entre pilotos e membros de equipe. Não haverá público nas arquibancadas do Texas Motor Speedway, além do uso obrigatório de máscaras por todos.

A corrida está programada para ter 200 voltas e as equipes contarão com nove jogos de pneus para todas as atividades. Novatos e aqueles pilotos que correrão pela primeira vez no Texas terão um jogo extra.

Veja o esquema de pintura de cada carro da etapa do Texas

