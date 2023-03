Carregar reprodutor de áudio

Ex-Fórmula 1 e piloto da Andretti na IndyCar, o franco-suíço Romain Grosjean cravou a pole para o GP de St. Petersburg, que abre a temporada 2023 da IndyCar neste fim de semana. O ex-Renault, Lotus e Haas superou o norte-americano Colton Herta, também representante da Andretti.

A disputa do Fast Six foi tumultuada, com acidentes de Kyle Kirkwood (veja abaixo), outro piloto da Andretti, e de Scott McLaughlin, neozelandês da Penske. Grosjean foi 0s4155 mais rápido que Herta e bateu Pato O'Ward, da McLaren, por 0s4631. O mexicano completa o top 3.

Na quarta colocação, aparece a Chip Ganassi do sueco Marcus Ericsson, também ex-F1 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2022. McLaughlin (confira a batida do piloto na sequência) completa o top 5 e Kirkwood larga da sexta posição do grid.

Outro acidentado na classificação deste sábado nos Estados Unidos foi o francês Simon Pagenaud, piloto da Meyer Shank Racing e também vencedor da Indy 500. Confira abaixo a pancada, que ocorreu no Grupo 1:

Resultado completo do quali para o GP de St. Pete da IndyCar

1. Romain Grosjean

59.5532

2. Colton Herta

59.9687

3. Pato O’Ward

1:00.0163

4. Marcus Ericsson

1:00.4435

5. Scott McLaughlin

Sem tempo

6. Kyle Kirkwood

Sem tempo

7. Alex Palou

59.7781

8. Felix Rosenqvist

59.7971

9. Scott Dixon

59.8010

10. Will Power

59.9482

11. Christian Lundgaard

59.9618

12. Alexander Rossi

1:00.0040

13. Marcus Armstrong

1:00.5049

14. Josef Newgarden

1:00.0605

15. Helio Castroneves

1:00.5049

16. David Malukas

1:00.0796

17. Santino Ferrucci

1:00.5301

18. Delvin DeFrancesco

1:00.1798

19. Jack Harvey

1:00.7270

20. Graham Rahal

1:00.3714

21. Agustin Canapino

1:01.0692

22. Callum Ilott

1:00.3868

23. String Ray Robb

1:02.3711

24. Rinus VeeKay

1:00.4831

25. Simon Pagenaud

6:37.4112

26. Conor Daly

1:00.6066

27. Benjamin Pedersen

1:01.4355

