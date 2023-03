Carregar reprodutor de áudio

A largada da primeira corrida da temporada 2023 da IndyCar teve um forte acidente que forçou a paralisação da competição após uma forte pancada onde o carro de Devil DeFrancesco saiu do chão até cair bruscamente. Castroneves também acabou sendo atingido, mesmo quando conseguiu reduzir a velocidade, foi atingido. O brasileiro realizou exames e está bem.

Quando a bandeira verde foi agitada no circuito de rua de São Petersburgo, os líderes decidiram não forçar muito. Romain Grosjean conseguir se manter na liderança, seguido por Colton Herta, enquanto Pato O'Ward estava em terceiro.

Mas atrás deles, um incidente entre Scott Dixon que empurrou a McLaren de Felix Rosenqvist contra a parede forçou os pilotos que estavam atrás a frear bruscamente.

O argentino Agustín Canapino conseguiu evitar o contato, mas a sorte foi outra para Simon Pagenaud, Santino Ferruci e Devlin DeFranceso que foram bateram.

A pior parte foi tomada por DeFrancesco quando foi atingido por Benjamin Pedersen. DeFrancesco subiu no ar e antes de cair novamente com força no asfalto. Esta situação forçou uma bandeira vermelha que interrompeu o início da temporada 2023 da IndyCar.

Largando em 15º, o brasileiro Hélio Castroneves, disse que esperava chegar ao menos entre os dez primeiros. "Não foi o começo de temporada que a gente esperava. O carro estava bom, no warm-up ele foi o quarto tempo, o que mostra que a gente tinha uma possibilidade muito grande de estar disputando entre os dez primeiros colocados", disse.

Embora não tenha sido o começo de temporada que ele esperava, esse acontecimento deu mais emoção para ele continuar a temporada. "Uma pena que em uma das curvas aqui o pessoal diminui a velocidade, eu também reagi dessa maneira. Mas o pessoal atrás não conseguiu parar no momento correto e acabei sendo atingido pelo de trás, meu carro rodou e foi aquela pancaria por todo lado. Eu dei uma leve batida no joelho, mas fiz raio-x e está tudo perfeito, não tem nenhum problema. Bora para a próxima, uma pena essa abertura de temporada, mas não tem problema não, isso só dá mais emoção para eu continuar", concluiu.

Segue abaixo o vídeo do acidente na largada da IndyCar 2023:

