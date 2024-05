Neste domingo, foi realizado o segundo e último dia de classificações para as 500 Milhas de Indianápolis de 2024. E quem conquistou a pole foi Scott McLaughlin, da Penske. O neozelandês da IndyCar ainda o fez cravando o novo recorde na média de quatro voltas em Indiana: 234.220mph.

Ele larga à frente dos companheiros Will Power, da Austrália, e Josef Newgarden, dos Estados Unidos. O quarto é o norte-americano Alexander Rossi, da McLaren. Também representando o time laranja, o quinto é Kyle Larson, dos Estados Unidos. O top 6 é completado pelo americano Santino Ferrucci (Foyt).

O piloto 'bumpado' foi o novato Nolan Siegel: o piloto da Dale Coyne bateu e não marcou tempo, ficando em 34º -- por regulamento, a Indy 500 tem no máximo 33 carros, de modo que o americano fica de fora da prova. Vencedor da disputa em 2022, o sueco Marcus Ericsson, da Andretti, sofreu, mais vai à prova.

Grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis de 2024:

1 Scott McLaughlin Penske-Chevrolet 2:33.701 2 Will Power Penske-Chevrolet 2:33.900 3 Josef Newgarden Penske-Chevrolet 2:33.972 4 Alexander Rossi McLaren-Chevrolet 2:34.446 5 Kyle Larson McLaren-Chevrolet 2:34.608 6 Santino Ferrucci Foyt-Chevrolet 2:34.711

7 Rinus VeeKay Carpenter-Chevrolet 2:34.765 8 Pato O'Ward McLaren-Chevrolet 2:34.782 9 Felix Rosenqvist Meyer Shank-Honda 2:34.968 10 Takuma Sato RLL-Honda 2:35.057 11 Kyle Kirkwood Andretti-Honda 2:35.849 12 Ryan Hunter-Reay DRR-Chevrolet 2:36.136

13 Colton Herta Andretti-Honda 2:34.961 14 Álex Palou Ganassi-Honda 2:34.968 15 Calum Ilott McLaren-Chevrolet 2:35.018 16 Marcus Armstrong Ganassi-Honda 2:35.050 17 Ed Carpenter Carpenter-Chevrolet 2:35.160 18 Kyffin Simpson Ganassi-Honda 2:35.206 19 Marco Andretti Andretti-Honda 2:35.245 20 Helio Castroneves Meyer Shank-Honda 2:35.258 21 Scott Dixon Ganassi-Honda 2:35.272 22 Agustín Canapino Juncos-Chevrolet 2:35.275 23 Sting Ray Robb Foyt-Chevrolet 2:35.288 24 Christian Rasmussen Carpenter-Chevrolet 2:35.385 25 Tom Blomqvist Meyer Shank-Honda 2:35.455 26 Romain Grosjean Juncos-Chevrolet 2:35.498 27 Linus Lundqvist Ganassi-Honda 2:35.503 28 Christian Lundgaard RLL-Honda 2:35.530 29 Conor Daly DRR-Chevrolet 2:35.680 30 Pietro Fittipaldi RLL-Honda 2:36.003

31 Katherine Legge Dale Coyne-Honda 2:36.459 32 Marcus Ericsson Andretti-Honda 2:36.503 33 Graham Rahal RLL-Honda 2:36.539 34 Nolan Siegel Dale Coyne-Honda Batida

Verstappen SOFRE no fim mas segura NORRIS e vence em Ímola; debate

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!