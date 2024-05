Vai começar! Nesta terça-feira (14) a movimentação começa no Indianápolis Motor Speedway para a 108ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, etapa mais importante do calendário 2024 da Indy e parte integrante da Tríplice Coroa do Automobilismo Mundial.

A programação mantém o formato dos anos anteriores, com uma sequência de treinos livres na semana que antecede a etapa, antes da classificação, que define o grid de largada da prova, sendo realizada um fim de semana antes.

As 500 Milhas serão a quinta etapa da temporada 2024 da Indy. A categoria chega para a mítica prova com Álex Palou na liderança do campeonato com 152 pontos, contra 140 de Will Power, 127 de Scott Dixon e Colton Herta e 107 de Felix Rosenqvist.

Com 34 pilotos confirmados, já sabemos que o Bump Day será realizado em 2023. O Bump Day é uma etapa da classificação que elimina o excesso de pilotos inscritos, já que as 500 Milhas limitam o grid a 33 carros.

Entre os inscritos neste ano, teremos dois brasileiros. Correndo sua primeira temporada completa na categoria, Pietro Fittipaldi fará sua estreia na prova pela Rahal Letterman Lanigan Racing. Do outro lado, Helinho Castroneves retorna com a Meyer Shank Racing em busca da sua quinta vitória na prova, o que o isolaria como o maior vencedor da história.

A classificação é dividida em dois dias. No sábado, todos os carros vão à pista para a definição de três grupos: os doze melhores vão para a disputa da pole position no domingo, do 13º ao 30º já ficam com as posições fechadas para o grid de largada, e do 31º ao 34º vão para o Bump Day, também no domingo.

Dos doze melhores que vão para o Fast 12 no domingo, os seis melhores ainda seguem para a parte final da classificação, que define o pole position.

Confira a programação completa das 500 Milhas de Indianápolis 2024:

500 Milhas de Indianápolis Dia Horário (Brasília) Onde Assistir Treino Livre 1 / 2 Terça-feira, 14/05 Das 10h às 19h Star+ Treino Livre 3 Quarta-feira, 15/05 Das 13h às 19h Star+ Treino Livre 4 Quinta-feira, 16/05 Das 13h às 19h Star+ Treino Livre 5 / Fast Friday Sexta-feira, 17/05 Das 13h às 19h Star+ Treino Livre 6 Sábado, 18/05 Das 09h30 às 10h30 Star+ Classificação - Parte 1 Sábado, 18/05 Das 12h às 19h ESPN e Star+ Treino Livre 7 Domingo, 19/05 Das 13h às 15h Star+ Classificação - Fast 12 Domingo, 19/05 Das 16h05 às 17h05 ESPN, TV Cultura e Star+ Classificação - Bump Day Domingo, 19/05 Das 17h15 às 18h15 ESPN, TV Cultura e Star+ Classificação - Fast 6 Domingo, 19/05 Das 18h25 às 19h ESPN, TV Cultura e Star+ Treino Livre 8 Segunda-feira, 20/05 Das 14h às 16h Star+ Treino Livre 9 - Carb Day Sexta-feira, 24/05 Das 12h às 14h Star+ 500 Milhas de Indianápolis Domingo, 26/05 A partir das 12h ESPN, TV Cultura e Star+

