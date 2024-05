Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2023, o piloto Josef Newgarden, da Penske, liderou o treino livre para a Indy 500 de 2024 disputado nesta segunda-feira, um dia após a classificação que definiu o grid para a prova do próximo domingo em Indiana.

O norte-americano cravou volta rápida de 226,238 mph e superou o compatriota Colton Herta, que registrou marca 0,0028s mais lenta com a Andretti. Quem completou o top 3 foi o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2018, o australiano Will Power, da Penske.

O argentino Agustín Canapino, da Juncos, ficou em quarto, à frente do mexicano Patricio O'Ward, da McLaren. O novato Christian Rasmussen, dinamarquês da Carpenter, foi sexto, superando o hexacampeão Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi.

O francês Romain Grosjean, da Juncos, terminou a sessão em oitavo, batendo o norte-americano Alexander Rossi, da McLaren. Quem completou o top 10 foi outro piloto dos Estados Unidos, Marco Andretti, da equipe Andretti.

Os brasileiros Helio Castroneves (Meyer Shank Racing) e Pietro Fittipaldi (RLL) ficaram em 13º e 26º, respectivamente. O próximo treino livre para a Indy 500 deste ano é na sexta-feira, de 12h a 14h, com transmissão do Star+. O Motorsport.com acompanha tudo da temporada 2024 da IndyCar.

