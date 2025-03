Alex Palou, da Chip Ganassi, venceu a corrida de St. Petersburg, que abre a temporada de 2025 da Indy. Scott Dixon, também da Ganassi, e Josef Newgarden, da Penske, completam o pódio do circuito de rua na Flórida.

Uma das novidades da temporada é a presença de Tony Kanaan, campeão das 500 Milhas de Indianápolis em 2013, como chefe de equipe da Arrow McLaren, que possui em sua formação o vice-campeão de 2024, Pato O'Ward.

Outra novidade é estreia da Prema, escuderia tradicional nas categorias de formação da Fórmula 1, no campeonato americano de monopostos.

Como foi a corrida?

Com Scott McLaughlin na pole, a corrida começou com uma forte colisão do fundo do grid na curva 3, com Will Power, da Penske, Louis Foster, da RLL, e Nolan Siegel, da Arrow McLaren, batendo entre si, instaurando a primeira bandeira amarela da sessão.

Os três acidentados abandonaram a sessão que, com a desaceleração, muitos pilotos decidiram ir aos boxes para trocar os pneus macios para compostos mais resistentes.

Na sétima volta de 100, a corrida saiu da bandeira amarela. McLaughlin se manteve na liderança, mesmo com Rosenqvist tentando tomar a posição, com o piloto da Penske abrindo vantagem para o rival da Meyer Shank.

Na volta 10, Kyle Kirkwood, da Andretti e Rinus Veekay, da RLL, chegaram a se tocar, mas ambos seguiram o seu caminho, com Kirkwood levando a melhor.

Na volta 14, Rosenqvist se aproximava cada vez mais de McLaughlin, mas o piloto da Penske se mantinha com certa tranquilidade na liderança.

Pato O'Ward, que ainda estava com pneus macios, foi chamado para os boxes na volta 23 para trocar para compostos duros, que estavam sendo utilizados pelos pilotos à sua frente. Foi a segunda parada do mexicano, já que teve um pneu furado no início da prova.

Depois de 31 voltas, Rosenqvist foi o primeiro do pelotão da frente a trocar os pneus para compostos macios, caindo para a décima sétima colocação. Em seguida, o líder McLaughlin também se dirigiu aos boxes para o pit stop, voltando em décimo segundo. Ambos, no entanto, voltaram a chegar perto do top 10 depois das outras equipes começarem seus ciclos de trocas de pneus.

Durante essa sessão de paradas, Colton Herta, da Andretti, liderou a prova, mas rapidamente foi para os boxes e teve problemas no pit stop, quando o pneu traseiro direito não conseguiu encaixar no carro, deixando a liderança para Josef Newgarden, da Chip Ganassi, que também parou em seguida.

Depois da sequência de pit stops, McLaughlin voltou para liderança e, na volta 40, Herta fez uma ultrapassagem ousada para cima de Alex Palou, e levou a melhor, tomando a 11ª colocação.

O piloto da Penske e Marcus Armstrong decidiram por uma estratégia de stint curta com pneus macios antes de ir cedo para os boxes para trocar pelos pneus duros. No entanto, o piloto do carro #66 teve problemas na roda, que ficou 'solta' e precisou voltar para os pits para o abandono da prova.

Na volta 47, Herta precisou voltar para os boxes mais uma vez, depois de problemas no abastecimento do carro da Andretti.

Na metade da prova, Lundgaard continuava na liderança, com Rossi e Dixon se aproximando para a disputa pelo primeiro lugar e, na volta 64, Rossi foi para os boxes para trocar os pneus e reabastecer, com a Dale Coyne optando por compostos macios em uma nova estratégia.

Na volta 67, Dixon se aproximou de Lundgaard, que mantinha uma estratégia mais econômica antes de precisar ir para os boxes para tentar fazer apenas uma parada antes do fim da corrida, na volta 69. No entanto, a Arrow McLaren optou pelos compostos macios.

Faltando 30 para o fim, Newgarden foi para os boxes para a sua provável última parada e, na saída, conseguiu se enfiar na quinta colocação, com Lundgaard e Rossi próximo do piloto da Penske. No entanto, Rossi e Palou optaram por ir aos pits.

Na volta 73, Dixon, que estava em segundo, foi para os boxes, mas Palou conseguiu concluir o undercut e se manter na terceira colocação, ultrapassando o companheiro de equipe que estava voltando da parada.

Faltando 26 voltas para o fim, Newgarden foi ousado e conseguiu ultrapassar Dixon, conquistando a terceira colocação e, por parada de Rosenqvist, em segundo lugar. Palou, um pouco mais adiante, conseguiu se manter na liderança da prova.

Faltando 11 voltas para o fim da corrida, Newgarden começou a se aproximar de Palou, que estava com uma estratégia mais econômica, diminuindo a diferença para menos de um segundo de diferença. A frente do Palou, o retardatário Ray Robb estava diminuindo a velocidade do primeiro colocado.

Apesar de Palou e Newgarden ultrapassarem Ray Robb, outros pilotos retardatários foram obstáculos para os dois campeões da Indy. Apesar disso, Alex Palou se manteve na liderança e garantiu a vitória em St. Pete, com o companheiro de Chip Ganassi, Scott Dixon, ultrapassando o piloto da Penske no final.

