Caio Collet abre a temporada da Indy NXT com pódio

Caio Collet inciou a temporada 2025 da Indy NXT com o terceiro lugar no circuito de rua de Saint Petersburg, na Florida. O piloto do carro #76 da HMD Motorsports mostrou muita consistência e se coloca como um dos postulantes ao título e alcançou seu sétimo pódio na categoria.

O brasileiro de 22 anos fez uma largada segura e manteve o terceiro lugar conquistado no classificatório de sábado. O piloto se mantinha próximo aos concorrentes a frente, mas na nona volta o safety car foi acionado para a retirada de um carro que bateu no muro.

Na 15ª volta a bandeira verde foi agitada e Collet novamente manteve o terceiro posto, mas cinco voltas depois o carro de segurança foi acionado. Na volta 25 a prova foi reiniciada sem alterações entre os três primeiros.

Na penúltima das 45 voltas programadas um novo acidente provocou a entrada do safety car e com isso Collet não teve tempo para atacar seus concorrentes, recebendo a bandeira quadriculada na terceira posição.

O próximo compromisso do brasileiro pela Indy NXT acontece no dia 4 de maio, no Barber Motorsport Park, no Alabama.

Collet disse: “Um final de semana bem sólido sempre entre os três mais rápidos, este é um dos nossos objetivos para brigar pelo título. Claro que sempre queremos disputar as vitórias, vamos trabalhar para isso, mas foi um bom começo. Quero agradecer os patrocinadores que acreditaram neste projeto, as pessoas que torceram e minha equipe pelo trabalho no final de semana. Agora temos um intervalo longo até a segunda etapa e vamos trabalhar duro para chegarmos mais fortes.”

F1 AO VIVO: Veja TUDO sobre o 2º DIA da PRÉ-TEMPORADA no BAHREIN, com BORTOLETO e cia na pista

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!