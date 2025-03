IndyCar: McLaughlin crava a primeira pole da temporada, em St Pete

O atual vencedor de St Pete, o mexicano Pato O'Ward, terá que escalar uma grande montanha se quiser repetir o feito vitorioso no Firestone Grand Prix deste domingo. Quem larga na pole é o neozelandês Scott McLaughlin (confira o grid completo no final desta matéria).

O'Ward apresentou um esforço de qualificação surpreendentemente lento na rodada de abertura da IndyCar 2024. Sua melhor volta foi de 1:00.367s, 0s5 abaixo do ritmo para o Fast 12 e quase sete décimos mais lenta do que a melhor volta do companheiro de McLaren Nolan Siegel na mesma sessão.

"Eu simplesmente não consegui aquecer os pneus", disse O'Ward. "Tivemos duas oportunidades. Não tenho uma explicação para isso, na verdade. Foi apenas uma volta muito difícil de fazer", afirmou o mexicano.

Pato havia entrado na sessão com o favoritismo de conquistar a pole de abertura da temporada. Em vez disso, ele largará em 23º lugar: "Obviamente, não é o ideal para amanhã. Teremos muito trabalho pela frente. Vamos ver se conseguimos fazer o nosso caminho e conquistar alguns pontos sólidos amanhã."

McLaughlin pole

Scott McLaughlin, Equipe Penske Foto de: Penske Entertainment

McLaughlin deu início ao que ele espera ser uma campanha para a conquista do título de 2025 em grande estilo, garantindo a 10ª pole da carreira na Indy para a abertura do ano. McLaughlin fez uma volta de 59,4624s nos últimos segundos do Firestone Fast Six para liderar o pelotão no quali. Foi um grande retorno para o neozelandês, cujo carro precisou de reparos após um acidente na única sessão de treinos de sexta-feira.

"Temos muita confiança uns nos outros", disse Scott sobre sua equipe. "Eles confiaram que eu poderia fazer o trabalho hoje. Os rapazes e as moças dessa equipe são estrelas. Eu tinha que retribuir a eles. Cometi um pequeno erro bobo. Fiquei feliz em voltar com a pole", disse ele.

Como é típico da Indy, cinco equipes diferentes estiveram representadas no Firestone Fast 6. Vários pilotos trocaram a volta mais rápida nos últimos segundos da sessão, até que McLaughlin acabou prevalecendo. O vencedor da final do ano passado, Colton Herta, acabou se contentando com o segundo lugar, 0,1769s abaixo do melhor tempo de McLaughlin. Felix Rosenqvist, Marcus Armstrong, Christian Lundgaard e Scott Dixon fecharam o Fast 6, nesta ordem.

Kyle Kirkwood, Andretti Global Foto de: Penske Entertainment

Marcus Ericsson, Álex Palou, Kyle Kirkwood, Josef Newgarden, Nolan Siegel e Rinus Veekay foram eliminados no Fast 12. A saída prematura de Newgarden foi uma surpresa, dada a pole e a corrida dominante que ele conseguiu antes de perder a vitória de 2024 devido a uma desqualificação pós-corrida. "Estou chateado", admitiu Josef, acrescentando mais tarde que "temos que nos concentrar na prova. O décimo lugar não é ótimo, mas não é terrível".

Com O'Ward fora logo no início e Palou e Newgarden não conseguindo entrar no Firestone Fast 12, nenhum dos três principais pilotos anunciados pela IndyCar e pela FOX antes de St. Pete disputou a pole na última rodada de classificação.

Will Power, Equipe Penske Foto de: Penske Entertainment

Favoritos tiveram dificuldades para encontrar uma volta rápida

Will Power está acostumado a ter sábados fortes em St. Pete, tendo conquistado nove poles da categoria no local. Mas o bicampeão teve uma viagem difícil para a pista no dia de seu 44º aniversário. O Chevrolet nº 12 de Power precisou de uma troca de unidade híbrida após o treino da manhã. O australiano não teve problemas mecânicos na classificação, mas cometeu um pequeno erro no Grupo 1 que por pouco não o deixou fora dos 12 primeiros.

"No início da volta, você não tem temperatura suficiente no pneu dianteiro", disse ele. "Eu deveria ter diminuído um pouco mais a velocidade no meio. Só que eu estava um pouco mais no meio e (o carro) acabou indo para o muro", disse Power. O resultado final foi uma volta rápida que não avançou por apenas 0s0178, deixando Will em sétimo lugar em seu grupo. Ele largará fora do top 10 pela terceira vez em 17 participações em St. Pete.

O GP de São Petersburgo da Indy acontece neste domingo (2) no circuito de rua da cidade, com largada a partir das 14h, com transmissão de ESPN e TV Cultura, além da cobertura do Motorsport.com.

1 Scott McLaughlin Penske 0:59.462 2 Colton Herta Andretti 0:59.639 +0.177 3 Felix Rosenqvist Meyer Shank 0:59.698 +0.236 4 Marcus Armstrong Meyer Shank 0:59.827 +0.365 5 Christian Lundgaard McLaren 0:59.866 +0.404 6 Scott Dixon Ganassi 0:59.921 +0.459 7 Marcus Ericsson Andretti 1:00.003 +0.541 8 Álex Palou Ganassi 1:00.036 +0.574 9 Kyle Kirkwood Andretti 1:00.049 +0.587 10 Josef Newgarden Penske 1:00.142 +0.680 11 Nolan Siegel McLaren 1:00.225 +0.763 12 Rinus VeeKay Dale Coyne 1:00.308 +0.846 13 Will Power Penske 0:59.875 +0.413 14 Devlin DeFrancesco RLL 1:00.101 +0.639 15 Kyffin Simpson Ganassi 1:00.009 +0.547 16 Louis Foster RLL 1:00.236 +0.774 17 David Malukas Foyt 1:00.012 +0.550 18 Robert Shwartzman Prema 1:00.460 +0.998 19 Santino Ferrucci Foyt 1:00.014 +0.552 20 Alexander Rossi Carpenter 1:00.487 +1.025 21 Graham Rahal RLL 1:00.252 +0.790 22 Conor Daly Juncos 1:00.585 +1.123 23 Pato O’Ward McLaren 1:00.367 +0.905 24 Christian Rasmussen Carpenter 1:00.620 +1.158 25 Jacob Abel Dale Coyne 1:01.528 +2.066 26 Sting Ray Robb Juncos 1:00.798 +1.336 27 Callum Ilott Prema 1:00.834 +1.372

