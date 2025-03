Neste sábado, Caio Collet garantiu a terceira posição no grid de largada da etapa de Saint Petersburg da Indy NXT, o brasileiro que compete no carro #76 da HMD Motorsport busca a vitória na primeira etapa do ano.

Pela manhã o brasileiro Rookie of the Year de 2024 fez o quarto melhor tempo do treino livre. Na parte da tarde aconteceu o classificatório e Collet fez parte do grupo 1.

Em uma sessão muito equilibrada Caio garantiu o segundo melhor tempo do primeiro grupo com a marca de 1:04.3851, atrás apenas de Dennis Hauger. A ordem de largada foi combinada entre os dois grupos e como Collet estava na sessão que teve a volta mais rápida do classificatório garantiu a terceira posição.

Neste domingo o brasileiro volta ao traçado de rua de 2.897 metros para o a prova de abertura da temporada A corrida nas ruas de Saint Petersburg da Indy NXT terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo serviço de streaming Star +, ao meio dia.

Caio Collet disse: “Foi um dia bom, vamos partir da terceira posição do grid e minha expectativa é brigar pela vitória. Hoje os carros da Andretti estavam mais rápidos, mas vamos trabalhar pra melhorar um pouco mais e brigar com eles. Amanhã é outro dia, vamos trabalhar duro e fazer nosso melhor. No geral acho que foi uma boa classificação e vamos tentar iniciar a temporada com um bom resultado na corrida".

PRÉ-TEMPORADA F1 AO VIVO! Último teste, com BORTOLETO, Verstappen, HAMILTON e cia em ação | DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!