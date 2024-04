A etapa da Indy no Alabama foi marcada por um incidente... diferente. Durante a prova deste domingo (28) no circuito de Barber Motorsports Park, os pilotos foram surpreendidos por algo incomum a cair sobre uma pista: um manequim.

Já na parte final da prova, os pilotos foram informados de que havia algo na beira da pista e, após uns momentos, descobriu-se que se tratava de um manequim, que ficava pendurado em uma das pontes que atravessam o circuito e que havia despencado.

A manequim, de nome Georgina, era uma velha conhecida dos pilotos, tendo sido instalada no local em 2016 a pedido do próprio George W. Barber, dono do circuito.

Após a queda, Georgina "se feriu", perdendo uma de suas mãos quando um dos pilotos passou por cima. Felizmente, o incidente não causou nenhum problema maior para o grid da Indy. A prova foi vencida por Scott McLaughlin.

Veja abaixo o momento do incidente:

