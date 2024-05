O lendário chefe da equipe, Roger Penske, suspendeu quatro membros seniores de sua equipe na Indy e pediu desculpas pelos “erros cometidos” no recente escândalo do push-to-pass na categoria.

Eles incluem seu braço direito, Tim Cindric, que é o presidente de todas as suas operações, juntamente com o diretor administrativo de longa data, Ron Ruzewski. Ao todo, quatro indivíduos foram suspensos para as próximas duas corridas, que incluem as 500 Milhas de Indianápolis.

“Reconheço a magnitude do que ocorreu e o impacto que continua a ter no esporte ao qual dediquei tantas décadas”, disse Penske. “Todos na Team Penske, juntamente com nossos fãs e parceiros de negócios, devem saber que peço desculpas pelos erros cometidos e que os lamento profundamente.”

A integridade da equipe Penske foi questionada pelo paddock depois que os dirigentes da IndyCar desqualificaram o vencedor da corrida de São Petersburgo, Josef Newgarden, e o terceiro colocado, Scott McLaughlin, por uso ilegal do sistema push-to-pass na abertura da temporada do mês passado.

O carro de seu companheiro de equipe Will Power também tinha o mesmo software, que resultou de uma mudança de código durante os testes híbridos que não foi removida quando a temporada de 2024 começou, mas os dados não o consideraram culpado de usá-lo de maneira indevida.

Ele ainda perdeu 10 pontos, enquanto todos os três foram multados em US$ 25.000 cada e perderam o prêmio em dinheiro.

A violação não foi constatada até a recente rodada em Long Beach, e as desclassificações foram anunciadas 45 dias após o evento.

Após uma investigação interna completa sobre o que aconteceu, com muitos no paddock declarando extraoficialmente que não acreditavam nas declarações sobre as circunstâncias da situação, a Penske reagiu agora.

O engenheiro de corrida de Newgarden, Luke Mason, o homem a quem ele deu muito crédito por seu sucesso na Indy 500 em 2023, e o engenheiro de dados sênior de Power também estão suspensos por duas corridas. Ele ficará sem os dois enquanto tenta defender sua coroa na Indy 500.