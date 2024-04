Indy: McLaughlin vence Power em dobradinha da Penske

Depois de largar na pole com o Chevrolet nº 3, Scott McLaughlin tirou o máximo proveito da estratégia de três paradas para liderar 58 das 90 voltas na pista de 2,3 milhas e 17 curvas, superando Will Power, que passou por uma troca de motor após o aquecimento da manhã, por 1,3194s. Com isso, a Penske fez uma dobradinha nessa etapa da Indy.

O estreante da Chip Ganassi Racing, Linus Lundqvist, fez uma corrida impressionante e terminou em terceiro lugar - o primeiro pódio de sua carreira.

Felix Rosenqvist, da Meyer Shank Racing, terminou em quarto, à frente do atual e bicampeão da Fórmula Indy, Alex Palou (Chip Ganassi Racing).

A primeira fila de McLaughlin e Power largou com os pneus primários mais duros, com o primeiro conseguindo dar um salto limpo na Curva 1 quando a bandeira verde foi acionada.

Rinus VeeKay, da Ed Carpenter Racing, que largou em último no pelotão de 27 carros, estava tentando recuperar terreno quando bateu em Sting Ray Robb (AJ Foyt Racing), fazendo-o dar a volta e colidir com Jack Harvey (Dale Coyne Racing) na Curva 1. Todos continuaram, com VeeKay recebendo uma penalidade de drive-through.

Enquanto isso, Pato O'Ward, que se classificou em quarto lugar no Chevrolet Arrow McLaren nº 5, teve uma largada ruim, pois travou e rodou para evitar uma batida na traseira de Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan Racing), o terceiro colocado.

O'Ward caiu para 24º, mas foi envolvido na primeira advertência na volta 5, depois de bater no meio-fio e desviar Pietro Fittipaldi, companheiro de equipe de Lundgaard, para as barreiras da Curva 13. O'Ward recebeu uma penalidade de drive-thru quando a corrida foi reiniciada na volta 7.

A segunda posição mudou de mãos na 23ª volta, depois que Power saiu da pista na Curva 5 e saiu do traçado por um breve período, caindo para terceiro e elevando Lundgaard, que usava um conjunto de pneus alternativos mais macios.

Na volta seguinte, Lungaard trocou para um conjunto de pneus novos mais macios, enquanto Power entrou para manutenção na volta 27 e trocou para os alternativos usados. McLaughlin repetiu a estratégia de pneus de seu companheiro de equipe quando parou na volta 28.

Após o ciclo de paradas entre os pilotos, McLaughlin recuperou a liderança na volta 35 e tinha 7,2s de vantagem sobre Lundgaard na volta 38.

A advertência foi acionada novamente na volta 43 para Alexander Rossi, que perdeu a roda traseira esquerda e acabou parando fora da pista.

Vários pilotos foram para os boxes, incluindo McLaughlin, que pegou um novo conjunto de suplentes. Power também pegou os suplentes e conseguiu sair na frente de Lundgaard.

Entre os que não foram aos boxes estava Palou, que assumiu a liderança da corrida com a Honda nº 10, com Felix Roseqvist (Meyer Shank Racing) em segundo. Marcus Armstrong e Ferrucci se alinharam em terceiro e quarto quando o reinício aconteceu na volta 48.

Depois de largar em 17º e travar uma batalha com Power, com os dois trocando de posição brevemente, McLaughlin começou a avançar, subindo para 15º na volta 50.

Um terceiro aviso foi emitido na volta 55, depois que Robb bateu forte na barreira da Curva 1, dizendo "acho que meu volante quebrou" pelo rádio.

Palou, Rosenqvist e Armstrong estavam entre os que foram para os boxes. Ferrucci ficou de fora e assumiu a liderança, à frente do novato Linus Lundqvist (Chip Ganassi Racing). Palou ficou com os primários, enquanto Armstrong e Rosenqvist optaram pelos suplentes usados.

Com muitos participantes nos boxes, McLaughlin foi para terceiro, seguido pelo novato Kyffin Simpson, Power e Lundgaard.

Depois que o reinício inicial foi cancelado na volta 59, a pista ficou verde na volta 60, com Ferrucci liderando Lundqvist e McLaughlin. Ferrucci saiu da liderança e trocou por um conjunto de novos suplentes na volta 66, colocando-o em condições de chegar ao final. Lundqvist assumiu a liderança, mas passou a liderança para McLaughlin, que parou a 20 voltas do final.

McLaughlin acumulou mais de 3,5s de vantagem sobre Power, mas os dois, junto com Lundgaard, pararam a 15 voltas do final. McLaughlin, com os suplentes usados no último período, voltou na liderança, à frente de Power, e Palou, em uma estratégia conservadora, subiu para terceiro, mas 7,6s atrás.

Lundqvist passou para os três primeiros com uma manobra de seu companheiro de equipe da CGR, Palou, a 12 voltas do final.

A liderança de McLaughlin, de mais de 3,5s, evaporou quando houve um aviso a cinco voltas do final, depois que o novato Christian Rasmussen derrapou e parou na Curva 13.

O reinício tardio aconteceu a duas voltas do final, e McLaughlin conseguiu escapar de seu companheiro de equipe, que foi pressionado por Lundqvist.

No final, McLaughlin saiu com a vitória, à frente de Power e Lundqvist.

"Só temos que continuar", disse McLaughlin. "Conhecemos nosso trabalho. Sabemos o que precisamos fazer.

"Estou muito orgulhoso da execução. O Good Ranchers Chevy é muito bom. Algumas amarelas não caíram em nosso caminho, mas mostramos nosso ritmo e estamos muito orgulhosos de todos. Vamos continuar correndo, cara. Apenas execução. Execução; essa é a nossa palavra. E é só seguir em frente.", disse o piloto.

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!