O fã da Indy pode comemorar. A categoria está de volta e as ruas de St. Petersburg será o palco da etapa inaugural, de 17, de 2022. Como sempre, o campeonato promete ser equilibrado, com a volta de Helio Castroneves em tempo integral depois de cinco anos.

A expectativa, mais uma vez, fica por conta das 500 Milhas de Indianápolis, em que o piloto de Ribeirão Preto pode se tornar o único pentacampeão da mítica prova. Será nesta corrida também o único compromisso de Tony Kanaan na categoria em 2022, podendo repetir o feito de 2013.

Ainda no Brasil, a novidade será nas transmissões, com o Grupo Disney adquirindo os direitos, com o Star+, plataforma de streaming da companhia, transmitindo os treinos, e a ESPN as corridas. A TV Cultura continuará com as corridas na TV aberta.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 17h40 Star+ Treino Livre 2 Sábado 11h Star+ Classificação Sábado 14h30 Star+ Corrida Domingo 14h25 ESPN 4 e TV Cultura

