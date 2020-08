Indy 500: Kanaan lamenta terminar fora do top-10 em Indianápolis

Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2013, Tony Kanaan ficou surpreso com a queda de desempenho que o tirou dos 10 primeiros colocados na 104ª edição da corrida no domingo passado.

O brasileiro teve indiscutivelmente os ganhos mais impressionantes de um piloto da Chevrolet na maior parte da corrida, subindo do 23º lugar no grid para o top-10 na volta 125. As famosas relargadas do veterano e o bom trabalho da equipe de pit stop do carro #14 o viram correndo em nono até fazer sua parada final na volta 168.

No entanto, Kanaan teve que diminuir drasticamente o ritmo nas últimas 30 voltas para chegar ao final com combustível e assim caiu para 19º e uma volta atrás.

“Não sei o que dizer”, disse Kanaan, cujas corridas finais fora da Indy acontecerão neste final de semana em Gateway. “Tínhamos um carro sólido, conseguimos muitas posições na pista e também nas paradas. Fomos da 23ª para a oitava posição, acredito.”

“Mas, no final, tive de acertar um número de combustível para chegar à bandeira quadriculada e, para isso, tive que deixar muitos carros passarem."

“Eu realmente acredito que tivemos um carro de top-10. Corremos lá a maior parte da corrida e é simplesmente decepcionante que tivemos que nos contentar com o 19º.”

RETA FINAL: A Williams após a venda, os fiascos e destaques da Indy e as brigas de MotoGP e Stock Car