Em treino classificatório para o GP de Indianápolis, Romain Grosjean foi o mais rápido e largará na frente na corrida deste sábado. O ex-piloto da Haas cravou 1min09s439 na sua terceira prova da carreira na categoria.

Nesta sexta-feira (14) aconteceu o treino classificatório no Indianapolis Motor Speedway para a quinta etapa da temporada de 2021 da Indy.

Na briga pela pole position, Grosjean, que disputou pela primeira vez a pole no Fast 6 na categoria, levou a melhor e desbancou o bicampeão Josef Newgarden. O ex-piloto da Haas cravou a primeira pole na Indy em sua primeira prova em Indianápolis.

O piloto da Penske, Newgarden, registrou 1min09s566 e largará da segunda posição. Jack Harvey completa os três primeiros.

O norte-americano Colton Herta, da Andretti, não conseguiu passar para o Fast 6 e sairá da oitava posição para a corrida deste sábado.

Scott Dixon foi um destaque negativo na sessão de classificação, o neozelandês ficou para trás e largará da 16ª posição.

Will Power, da Penske, teve um dia complicado no traçado misto do complexo. Uma bandeira vermelha foi acionada no round 2 depois que o australiano saiu da pista. O segundo piloto que mais largou na pole na história da Indy teve que abandonar a sessão e sairá da 12ª posição.

O GP de Indianápolis acontecerá neste sábado (15), às 15h30, com transmissão pela TV Cultura.

Veja os resultados dos 6 primeiros para o GP de Indianápolis

