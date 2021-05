Indy anuncia cancelamento de etapa em Toronto

A Indy anunciou nesta sexta-feira (14) que devido às restrições em andamento em Ontário, com foco nas medidas de saúde e segurança contra a Covid-19, a etapa de Toronto, que seria realizada entre 9 e 11 de julho, não fará mais parte do campeonato de 2021.

“A corrida no Exhibition Place e do Princes’ Gates é uma marca registrada de nossa programação de verão”, disse o presidente e CEO da Penske Entertainment Corp., Mark Miles. “Ter esse vazio pelo segundo ano consecutivo é de partir o coração. Sentimos muita falta de nossos fãs lá e pedimos que permaneçam seguros durante esses tempos sem precedentes. A IndyCar espera um retorno de alta potência em 2022 e nos próximos anos.”

A corrida nas ruas de Toronto esteve presente desde 1986. A lista de vencedores inclui nomes como Bobby Rahal, Emerson Fittipaldi, Al Unser Jr., Michael Andretti, Alex Zanardi, Dario Franchitti e Scott Dixon.

A categoria informou que está considerando vários cenários para o restante do calendário de 2021 na tentativa de substituição do evento canadense.

Adicionar outra corrida da Green Savoree Racing Promotions, que também promove as provas de St. Petersburg, Mid-Ohio e Portland é um cenário potencial. Road America ou o misto de Indianápolis estão nos planos. No entanto, uma outra possibilidade é simplesmente reduzir o calendário de 2021 de 17 para 16 corridas.

