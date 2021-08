Indy: Iowa retorna ao calendário para temporada 2022

O Iowa Speedway estará de volta ao calendário da IndyCar em 2022, após hiato de um ano, e com direito a rodada dupla em julho.

O oval, que realizou 15 corridas da Indy desde sua inauguração em 2006, sediará o Hy-VeeDeals.com 250 no sábado, 23 de julho, enquanto o Hy-Vee Salute to Farmers 300 ocorrerá no domingo, 24 de julho.

“Estamos extremamente satisfeitos em devolver o Iowa Speedway ao calendário da IndyCar Series,” disse Roger Penske. “Ao longo dos anos, Iowa provou ser uma vitrine adequada para a principal série de monopostos da América do Norte. Um oval fundamental e uma marca registrada em nossa programação, sentimos muita falta de ver nossos fãs em Iowa este ano e esperamos o que está por vir.”

Randy Edeker, presidente e CEO da Hy-Vee, a rede de supermercados que dá o naming rights das provas, disse: “Com nossa forte conexão com as comunidades locais e envolvimento no estado, planejamos sediar um evento que receberá atenção nacional e fará de Newton um destino anual para fãs de corrida.

O governador de Iowa, Kim Reynolds, disse: “O estado de Iowa se comprometeu com o esporte quando o Iowa Speedway foi construído, e o anúncio de hoje da parceria da Hy-Vee com a IndyCar Series reafirma isso. Iowa é adequado para ser um destino para fãs da Indy em todo o país, e incentivo as empresas e organizações de Iowa a apoiar o sucesso deste evento de todas as maneiras que puderem.”

