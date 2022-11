Carregar reprodutor de áudio

Tony Kanaan confirmou nesta terça-feira que disputará em 2023 as 500 Milhas de Indianápolis pela 22ª vez. E a prova, marcada para 28 de maio, contará com o brasileiro correndo em uma equipe inédita: a Arrow McLaren SP.

A McLaren será a sexta equipe pela qual Kanaan disputará as 500 Milhas, prova mais tradicional do calendário da IndyCar. Em sua estreia, em 2002, o brasileiro correu pela Mo Nunn Racing, seguido de oito anos pela Andretti, que incluíram uma pole e dois pódios.

Após um longo stint na Andretti, Tony correu por três anos na KV Racing, entre 2011 e 2013, conquistando sua única vitória nas 500 Milhas na última. Já nos anos seguintes, revezou entre a Chip Ganassi (2014-2017 e 2021-2022) e a A.J. Foyt (2018-2020).

"Pessoal, estou muito feliz por compartilhar uma grande notícia. Estarei com a Arrow McLaren SP em sua lista de quatro pilotos para a 107ª edição das 500 Milhas de Indianápolis em 2023. Estou muito animado por essa oportunidade, e quero agradecer toda a equipe McLaren. Vamos fazer história juntos em 2023".

Kanaan, que terminou as 500 Milhas do ano passado em terceiro, dividirá o box da McLaren com os três pilotos titulares da equipe: Pato O'Ward, Felix Rosenqvist e Alexander Rossi, sendo este último vencedor da 100ª edição da prova, em 2016.

