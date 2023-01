Carregar reprodutor de áudio

Campeão da NASCAR Cup Series de 2021, Kyle Larson se juntará à McLaren Racing para as 500 Milhas de Indianápolis de 2024, pilotando um carro de propriedade de Rick Hendrick.

Em reconhecimento a esta co-propriedade de Hendrick, cuja equipe acumulou 14 títulos da NASCAR Cup Series, e que é presidente e CEO do Hendrick Automotive Group, este quarto Arrow McLaren-Chevrolet terá parceria com a HendrickCars.com.

Larson, de 30 anos de idade, ganhou um total de 19 corridas na Cup Series, bem como a All-Star Race de 2019 e 2021. Somente em sua campanha no campeonato de 2021, o californiano venceu 10 corridas e liderou mais voltas em uma única temporada (2.581) do que qualquer outro piloto desde 1995.

Larson se tornaria apenas o quinto piloto a fazer o "Double" no fim de semana do Memorial Day americano, competindo na Indy 500 e na Coca-Cola 600 da NASCAR no mesmo dia. O piloto mais recente a tentar foi Kurt Busch em 2014.

Hendrick, que viu seu time conquistar 291 vitórias na NASCAR Cup, incluindo 10 na Brickyard 400 no Indianapolis Motor Speedway, disse: “Tendo a oportunidade de apoiar Kyle, fazer a parceria com um time de elite como Arrow McLaren e promover a HendrickCars.com em um dos grandes eventos automobilísticos do mundo.

“Todos nós somos concorrentes. Colocar Kyle em equipamentos de alto nível e permitir tempo suficiente para ele se preparar para um desafio tão difícil foi importante.

“Vai ser muito, muito especial colocar um Chevrolet na Indy 500 como proprietário. Uma colaboração como essa era o que precisávamos para que acontecesse e, felizmente, as estrelas se alinharam. Estamos 100% comprometidos em fazer o certo e esperamos trabalhar com Zak [Brown, CEO da McLaren] e sua organização”.

Larson disse: “Estou super empolgado. Competir nas 500 Milhas de Indianápolis é um sonho meu e algo que eu queria fazer há muito tempo – desde criança, antes mesmo de começar a competir em carros de corrida.

“Fazer isso com a Arrow McLaren e o Sr. Hendrick especialmente é um sonho que se tornou realidade. Sou grato pela oportunidade e estou realmente ansioso por ela, mesmo que ainda falte um ano e meio.

“Estou realmente ansioso para competir nas 500 Milhas de Indianápolis e na Coca-Cola 600 e talvez até conseguir uma ou duas vitórias neste dia.”

“Adicionar Kyle Larson com uma parceria da HendrickCars.com na Indy 500 em 2024 é emocionante para nossa equipe Arrow McLaren, bem como para os fãs de corridas”, disse Brown. “Ele é um piloto completo, conhecido por competir em qualquer coisa sobre rodas, então estou ansioso para ver o que Kyle pode fazer em um carro da IndyCar.

“Tem sido ótimo trabalhar com Rick Hendrick e [vice-presidente da Hendrick Motorsports] Jeff Gordon para reunir isso, então um grande obrigado a eles pelo que está por vir em maio de 2024.”

A Arrow McLaren SP também terá quatro carros na Indy 500 deste ano, com o vencedor da Indy de 2013, Tony Kanaan, juntando-se aos titulares da equipe Pato O'Ward, Felix Rosenqvist e Alexander Rossi.

