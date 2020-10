Josef Newgarden foi o grande nome desta sexta-feira (02) em Indianápolis, na primeira corrida do fim de semana da Indy no traçado misto do mítico circuito.

O atual campeão da categoria dominou as ações, liderou 34 das 85 voltas, e cruzou a linha de chegada 14 segundos à frente de Alexander Rossi. Rinus Veekay, que havia largado na pole position, foi o terceiro.

A prova também marcou o retorno de Helio Castroneves, que substitui o piloto da McLaren Olver Askew no carro #7. Helinho foi apenas o 20º colocado.

Scott Dixon, líder do campeonato, não esteve em seus melhores dias e finalizou em nono. A diferença dele para Newgarden agora é de 40 pontos, restando apenas duas corridas.

A Indy volta neste sábado, com a corrida 2 em Indianápolis, às 15h30, horário de Brasília.

Resultado final

P Piloto Voltas Dif. Pits LPit Lid Motor Equipe 1 Josef Newgarden 85 3 61 34 Chevy Team Penske 2 Alexander Rossi 85 14.2940 3 62 Honda Andretti Autosport 3 Rinus VeeKay 85 15.0377 3 61 15 Chevy Ed Carpenter Racing 4 Colton Herta 85 17.3950 3 60 29 Honda Andretti Harding Steinbrenner Autosport 5 Felix Rosenqvist 85 18.4580 3 63 1 Honda Chip Ganassi Racing 6 Will Power 85 26.1379 3 62 Chevy Team Penske 7 Graham Rahal 85 27.3767 3 66 5 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 8 Jack Harvey 85 28.5311 3 61 Honda Meyer Shank Racing 9 Scott Dixon 85 30.7960 3 61 Honda Chip Ganassi Racing 10 Marcus Ericsson 85 36.9727 3 60 Honda Chip Ganassi Racing 11 Max Chilton 85 47.5513 3 62 Chevy Carlin 12 Conor Daly 85 56.9548 3 60 Chevy Ed Carpenter Racing 13 Charlie Kimball 85 70.8969 3 63 Chevy AJ Foyt Enterprises 14 James Hinchcliffe 85 71.9901 3 61 Honda Andretti Autosport 15 Santino Ferrucci 84 1 LAPS 3 62 1 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 16 Simon Pagenaud 84 1 LAPS 3 58 Chevy Team Penske 17 Alex Palou 84 1 LAPS 4 62 Honda Dale Coyne Racing with Team Goh 18 Takuma Sato 84 1 LAPS 3 62 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 19 Ryan Hunter-Reay 84 1 LAPS 3 60 Honda Andretti Autosport 20 Helio Castroneves 84 1 LAPS 3 61 Chevy Arrow McLaren SP 21 Sebastien Bourdais 84 1 LAPS 3 61 Chevy AJ Foyt Enterprises 22 Pato O'Ward 84 1 LAPS 5 64 Chevy Arrow McLaren SP 23 Sage Karam 84 1 LAPS 3 59 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 24 Dalton Kellett 83 2 LAPS 3 60 Chevy AJ Foyt Enterprises 25 Marco Andretti 79 64.4129 4 79 Honda Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian

