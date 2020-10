Os comandantes da Indy anunciaram um calendário de 17 corridas para a temporada 2021 nesta quinta-feira (01). As novidades ficam pelas ausências dos ovais de Iowa e Richmond, além do Circuito das Américas em Austin, no Texas.

A abertura da temporada de 2021 será no dia 7 de março nas ruas de St. Petersburg, na Flórida.

Outras mudanças notáveis ​​incluem a rodada dupla em Detroit no segundo fim de semana de junho, e a etapa de Mid-Ohio para julho, no quarto fim de semana.

Conforme anunciado ontem, a Indy realizará uma etapa conjunta com a NASCAR no circuito misto de Indianápolis, no sábado, 14 de agosto.

As 500 Milhas de Indianápolis está marcada para o dia 30 de maio e, diferentemente do que vem ocorrendo nos últimos anos, o fim de semana seguinte será de folga da categoria.

O campeão da temporada de 2021 da Indy será coroado no domingo, dia 19 de setembro, em Laguna Seca.

Os horários das provas serão anunciados em uma data a ser definida pelos organizadores.

Calendário 2021

7 de março St. Petersburg

11 de abril Barber Motorsports Park

18 de abril Long Beach

1º de maio Texas Motor Speedway

2 de maio Texas Motor Speedway

15 de maio Indianapolis Motor Speedway (misto)

30 de maio 500 Milhas de Indianápolis

12 de junho Belle Isle, Detroit

13 de junho Belle Isle, Detroit

20 de junho Road America

4 de julho Mid-Ohio

11 de julho Toronto

8 de agosto Nashville

14 de agosto Indianapolis Motor Speedway (misto)

21 de agosto Gateway

12 de setembro Portland

19 de setembro Laguna Seca

