Indy: Pietro Fittipaldi destaca bom ritmo do carro em Portland

O brasileiro Pietro Fittipaldi disputou a corrida de Portland da Indy neste domingo (25) e mostrou um ritmo forte durante todo o final de semana no Portland International Raceway, tanto nos treinos quanto na corrida. O piloto esteve entre os mais rápidos da pista por diversos momentos.

No sábado, Pietro ficou muito perto de uma vaga entre os 12 primeiros do grid, sendo bastante competitivo com o carro da RLL. Na primeira rodada da classificação, o brasileiro foi o sétimo mais rápido de seu grupo, ficando apenas dois centésimos da classificação para o Fast 12, a segunda rodada da sessão que define as posições de largada.

O resultado final da corrida acabou prejudicado por conta de um polêmico drive-through recebido ainda na primeira volta, após um toque com Scott Dixon. Até mesmo o piloto neozelandês não concordou com a punição ao brasileiro, que terminou em 25º e teve um ritmo forte por todas as 110 voltas da prova em Portland.

“A gente estava em um ritmo muito bom hoje, mas tive um drive through na primeira volta, o que não concordo. Estávamos com as melhores voltas, tentei e consegui alcançar o pelotão. Ultrapassei alguns carros, mas, depois, fui agressivo demais e sofri outro drive through, o que acabou com nossa corrida”, disse Pietro Fittipaldi.

Fittipaldi volta às pistas já neste final de semana, quando a Indy marca seu retorno ao tradicional circuito oval de Milwaukee, que receberá duas corridas: uma no sábado e outra no domingo.

