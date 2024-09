Scott McLaughlin, da Penske, conquistou a pole position para a corrida 1 da IndyCar em Milwaukee, logo mais, a partir das 19h, com transmissão dos canais ESPN e TV Cultura, além da cobertura completa do Motorsport.com.

O neozelandês larga à frente na prova 1, enquanto seu companheiro de equipe norte-americano Josef Newgarden, larga da pole na corrida 2, domingo. Também dos Estados Unidos, David Malukas larga em segundo com a Meyer Shank, à frente da McLaren compatriota Alexander Rossi na prova 1. Veja o grid:

Ordem de largada da primeira corrida da IndyCar 2024 em Milwaukee:

1 Scott McLaughlin Penske 22.508 Diferença 2 David Malukas Meyer Shank 22.635 +0.127 3 Alexander Rossi McLaren 22.761 +0.253 4 Linus Lundqvist Ganassi 22.772 +0.264 5 Will Power Penske 22.816 +0.308 6 Patricio O'Ward McLaren 22.872 +0.364 7 Marcus Ericsson Andretti 22.969 +0.461 8 Felix Rosenqvist Meyer Shank 22.981 +0.473 9 Romain Grosjean Juncos 22.992 +0.484 10 Colton Herta Andretti 23.042 +0.534 11 Josef Newgarden Penske 22.605 +0.097 12 Álex Palou Ganassi 23.058 +0.550 13 Rinus VeeKay Carpenter 23.143 +0.635 14 Jack Harvey Dale Coyne 23.147 +0.639 15 Kyle Kirkwood Andretti 23.366 +0.858 16 Marcus Armstrong Ganassi 22.831 +0.323 17 Scott Dixon Ganassi 23.391 +0.883 18 Katherine Legge Dale Coyne 23.446 +0.938 19 Santino Ferrucci Foyt 23.473 +0.965 20 Sting Ray Robb Foyt 23.473 +0.965 21 Graham Rahal RLL 23.553 +1.045 22 Kyffin Simpson Ganassi 23.564 +1.056 23 Christian Rasmussen Carpenter 23.287 +0.779 24 Nolan Siegel McLaren 23.321 +0.813 25 Conor Daly Juncos 23.344 +0.836 26 Christian Lundgaard RLL 23.775 +1.267 27 Pietro Fittipaldi RLL 24.175 +1.667

Ordem de largada da segunda corrida da IndyCar 2024 em Milwaukee:

1 Josef Newgarden Penske 22.698 2 Scott McLaughlin Penske 22.708 +0.010 3 Marcus Armstrong Ganassi 22.808 +0.110 4 Will Power Penske 22.846 +0.148 5 Linus Lundqvist Ganassi 22.853 +0.155 6 Alexander Rossi McLaren 22.978 +0.280 7 Patricio O'Ward McLaren 23.053 +0.355 8 Felix Rosenqvist Meyer Shank 23.053 +0.355 9 David Malukas Meyer Shank 23.060 +0.362 10 Álex Palou Ganassi 23.116 +0.418 11 Nolan Siegel McLaren 23.122 +0.424 12 Santino Ferrucci Foyt 23.169 +0.471 13 Jack Harvey Dale Coyne 23.174 +0.476 14 Romain Grosjean Juncos 23.211 +0.513 15 Rinus VeeKay Carpenter 23.275 +0.577 16 Marcus Ericsson Andretti 23.286 +0.588 17 Scott Dixon Ganassi 23.296 +0.598 18 Colton Herta Andretti 23.334 +0.636 19 Kyle Kirkwood Andretti 23.361 +0.663 20 Conor Daly Juncos 23.408 +0.710 21 Sting Ray Robb Foyt 23.424 +0.726 22 Katherine Legge Dale Coyne 23.463 +0.765 23 Christian Rasmussen Carpenter 23.577 +0.879 24 Kyffin Simpson Ganassi 23.622 +0.924 25 Christian Lundgaard RLL 23.845 +1.147 26 Graham Rahal RLL 24.005 +1.307 27 Pietro Fittipaldi RLL 24.728 +2.030

NORRIS CRAVA A POLE E VERSTAPPEN É SÓ 7º NO GRID EM MONZA! Veja debate do quali do GP da Itália | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!