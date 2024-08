Santino Ferruci conseguiu um tempo 'eletrizante' no fim da classificação da Indy para conquistar a pole para o GP de Portland que acontece neste domingo.

O brasileiro Pietro Fittipaldi larga da 13º colocação. McLaughlin trocou de motor e, com isso, perdeu seis posições no grid indo para 20º. Assim como Kyffin Simpson, que passou pelo mesmo e largará de último.

Ferrucci fez com que o Chevrolet nº 14 da AJ Foyt Racing fizesse uma volta rápida de 58s2046 na pista de 12 curvas e 1,964 milhas de terreno natural conhecida como Portland International Raceway, conquistando a primeira pole de sua carreira na Fórmula Indy.

Seis mais rápidos na classificação

Classificação dos 12 primeiros

Power foi o mais rápido depois de estabelecer uma volta rápida de 58s1196 com menos de um minuto para o fim do segmento. A volta de Power foi 0s2295 melhor que a de Kirkwood, em segundo.

Palou ficou a 0s2600 de Power em terceiro, com Lundgaard em quarto. Ferrucci foi o quinto, à frente de Rahal, em sexto. Newgarden, da equipe Penske, foi o primeiro piloto a perder a vaga de transferência, ficando 0s0097 atrás de Rahal, em sétimo.

Embora Romain Grosjean, da Juncos Hollinger Racing, fosse o mais rápido a um minuto do fim, ele caiu para oitavo, com Marcus Armstrong, da Chip Ganassi Racing, em nono.

Grid de largada

1º – SANTINO FERRUCCI – Foyt – 0:58.204

2º – WILL POWER – Penske – 0:58.312

3º – ALEX PALOU – Ganassi – 0:58.431

4º – LUNDGAARD – RLL – 0:58.580

5º – NEWGARDEN – Penske – 0:58.416

6º – GROSJEAN – Juncos – 0:58.449

7º – ARMSTRONG – Ganassi – 0:58.451

8º – COLTON HERTA – Andretti – 0:58.459

9º – SCOTT DIXON – Ganassi – 0:58.477

10º – ERICSSON – Andretti – 0:58.504

11º – KIRKWOOD – Andretti – 0:58.596

12º – RAHAL – RLL – 0:58.633

13º – PIETRO FITTIPALDI – RLL – 0:58.495

14º – VEEKAY - Carpenter – 0:58.507

15º - VIPS – RLL – 0:58.620

16º - RASMUSSEN – Carpenter – 0:58.549

17º - ROSSI – McLaren – 0:58.982

18º - ROSENQVIST – Meyer Shank – 0:58.717

19º - SOWERY - Dale Coyne - 0:58.720

20º – MCLAUGHLIN – Penske – 0:58.448

21º – LUNDQVIST – Ganassi – 0:58.772

22º – PATO O’WARD – McLaren – 0:58.790

23º – SIEGEL – McLaren – 0:58.820

24º – RAY ROBB – Foyt – 0:58.868

25º – MALUKAS – Meyer Shank – 0:58.629

26º – DALY – Juncos – 0:58.972

27º – HARVEY – Dale Coyne – 0:59.178

28º - SIMPSON – Ganassi – 0:58.852

