A largada da primeira corrida da temporada 2023 da IndyCar teve um forte acidente que forçou a paralisação da prova após uma batida onde o carro de DeFrancesco saiu do chão até cair bruscamente. O brasileiro Hélio Castroneves se envolveu na batida e teve que abandonar. Ele estava otimista para a corrida e esperava ser um dos dez primeiros a cruzar a linha de chegada.

O mais prejudicado foi DeFrancesco quando foi atingido pelo carro de Benjamin Pedersen. DeFrancesco subiu no ar e caiu com força no asfalto. Esta situação forçou uma bandeira vermelha e paralisação de 30 minutos.

Pato O'Ward assumiu o segundo lugar na volta 25, quando atacou Colton Herta, enquanto Grosjean estava sete segundos à frente. O carro da Andretti perdeu o ritmo e ele foi ultrapassado por Ericsson, Alex Palou, Scott McLaughlin, Dixon e Power.

A primeira rodada de boxes permitiu a McLaughlin assumir a liderança sobre Grosjean, estendendo sua paralisação em comparação com o ex-piloto de Fórmula 1. Quando o piloto da Penske saiu dos boxes, ele duelou com o homem de Andretti para arrebatar a liderança.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Um segundo forte incidente entre Rinus VeeKay, Jack Harvey e Kirkwood forçou uma longa paralisação e contou até com a presença de uma ambulância para atender Kirkwood, que decolou após acertar Harvey - que havia batido em VeeKay. O holandês freou tardiamente na curva 4 e atingiu a proteção de pneus, Harvey veio atrás a não conseguiu frear a tempo e atingiu o carro de VeeKay.

A corrida reiniciou na volta 50 com McLaughlin na frente, seguido por Grosjean e O'Ward. Uma nova paralisação foi gerada quando Herta foi levado ao muro de pneus por Will Power.

A segunda rodada de pit stops começou na volta 68 com os líderes colocando a borracha dura. Foi nesse momento que aconteceu um novo duelo entre Grosjean e McLaughlin após a parada nos boxes.

O piloto da Penske foi para os boxes na volta 72 e quando saiu encontrou Grosjean. Nenhum dos dois decidiu abrir mão da posição e acabaram batendo na barreira de pneus. Com isso, O'Ward assumiu a liderança seguido por Ericsson, Dixon e Palou.

A três voltas do fim, chegando à reta principal, O'Ward perdeu potência e a diferença de meio segundo foi suficiente para Ericsson ultrapassar o mexicano. O'Ward cruzou a linha em segundo, enquanto Dixon foi o terceiro. O'Ward pressionou o limitador de velocidade nos boxes por engano e antes disso reduziu sua potência.

