O piloto Alex Palou venceu o GP do Alabama da IndyCar neste domingo em sua estreia pela Chip Ganassi. O espanhol 'segurou' a concorrência após largar em terceiro e triunfou na etapa de abertura da categoria norte-americana de monopostos em 2021.

Outro destaque da corrida deste fim de semana em Barber foi Romain Grosjean. Dispensado da equipe Haas de Fórmula 1 no fim da temporada 2020, o francês fez bom debute na Indy e chegou em décimo, após classificar-se em sétimo com a Dale Coyne.

A segunda colocação ficou com veterano Will Power, australiano da Penske. Quem completou o pódio foi o multicampeão Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi que conquistou o título da temporada passada. Ele ficou à frente do pole Pato O'Ward, mexicano da Arrow McLaren.

O destaque negativo foi Josef Newgarden. O norte-americano da Penske rodou rodou na primeira volta e provocou um grande acidente que também tirou os norte-americanos Colton Herta e Ryan Hunter-Reay, da Andretti, e o sueco Felix Rosenqvist, da Arrow McLaren, da prova.

