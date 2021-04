Ryan Hunter-Reay disse estar “extremamente grato” pelo Aeroscreen da Indy, depois de mostrar imagens da câmera on board da corrida de abertura da temporada de 2021 e dizer que "provavelmente salvou minha vida.

O acidente foi provocado por Josef Newgarden escorregando ligeiramente na saída da Curva 4, na subida para a Curva 5. O pneu traseiro esquerdo do bicampeão pegou a grama e fez rodar na pista.

Colton Herta, da Andretti Autosport, que largou em nono, acertou o Penske com força, enquanto o seu companheiro de equipe Hunter-Reay - que largou de 17º depois de um treino conturbado, desviou para a direita e freou para tentar passar, mas acertou a metade dianteira do Penske.

As imagens da câmera on board que Hunter-Reay divulgou no Twitter mostram claramente a roda dianteira direita do carro de Newgarden batendo na tela em um ponto quando o Andretti ainda está a 116 mph (aproximadamente 186 km/h).

“Bem, esse foi um fim de semana para esquecer”, escreveu o campeão da Indy de 2012.

“Lutamos com problemas de transmissão (velocidade em linha reta) durante a prática e classificação. Então nossa corrida terminou antes de realmente começar, eliminado na primeira volta. Extremamente grato pelo Aeroscreen. Provavelmente salvou minha vida.”

Ray Gosselin, engenheiro de corrida de Hunter-Reay, não quis entrar em detalhes sobre o problema técnico que prejudicou o piloto no sábado, mas disse ao Motorsport.com: “Achamos que o consertamos para o aquecimento e a corrida, e não acho que deveria ser um problema para St. Pete."

“Infelizmente, nossa tendência típica de primeira corrida da temporada que tivemos nas últimas temporadas continua. Fizemos um bom teste em Barber em novembro passado, tudo foi para o lixo. ”

Gosselin, que trabalhou com Hunter-Reay por 11 temporadas consecutivas, concordou que havia pontos positivos a serem tirados do companheiro de equipe Alexander Rossi.

“Sim, acho que a equipe deu um passo à frente, só precisamos executar a partir daqui”, disse Gosselin.

“Então, só precisamos chegar lá neste fim de semana. Estamos 100% focados em levar o # 28 de volta a onde deveria estar."

Onboard screen shots from Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport-Honda. Photo by: Ryan Hunter-Reay

