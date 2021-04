A temporada 2021 da IndyCar finalmente começou e o primeiro pole position da principal categoria norte-americana de monopostos neste ano é o mexicano Pato O'Ward, que foi o mais rápido na classificação deste sábado com a Arrow McLaren SP.

O piloto cravou a marca de 65s8479 e superou o adversário Alexander Rossi, norte-americano da Andretti, por apenas 0s0698. A terceira posição em Barber ficou com o espanhol Alex Palou, da Chip Ganassi.

Top-6

1 5 Pato O'Ward 1:05.8479 1:05.8479 0.000 Chevy Arrow McLaren SP 2 27 Alexander Rossi 1:05.9177 0.0698 0.0698 Honda Andretti Autosport 3 10 Alex Palou 1:06.0538 0.2059 0.1361 Honda Chip Ganassi Racing 4 12 Will Power 1:06.1186 0.2707 0.0648 Chevy Team Penske 5 9 Scott Dixon 1:06.3976 0.5497 0.2790 Honda Chip Ganassi Racing 6 8 Marcus Ericsson 1:06.4102 0.5623 0.0126 Honda Chip Ganassi Racing

Além disso, o grande destaque da sessão qualificatória no Alabama foi o francês Romain Grosjean, que faz sua estreia na Indy com a Dale Coyne e largará em sétimo após deixar a equipe Haas de Fórmula 1 no fim de 2020. Ele quase avançou à briga pela pole, mostrando bom desempenho para um debute. A largada está prevista para 16h30 (horário de Brasília), com transmissão da TV Cultura. Veja a classificação completa:

POS. PILOTO EQUIPE TEMPO DIF. 1. P. O'Ward Arrow McLaren SP 1'05"8479 - 2. A. Rossi Andretti Autosport 1'05"9177 +0"0698 3. A. Palou Chip Ganassi Racing 1'06"0538 +0"2059 4. W. Power Team Penske 1'06"1186 +0"2707 5. S. Dixon Chip Ganassi Racing 1'06"3976 +0"5497 6. M. Ericsson Chip Ganassi Racing 1'06"4102 +0"5623 7. R. Grosjean Dale Coyne with RWR 1'05"7643 8. J. Newgarden Team Penske 1'05"7902 9. C. Herta Andretti Autosport 1'05"7957 10. C. Daly Ed Carpenter Racing 1'05"9118 11. J. Harvey Meyer Shank Racing 1'05"9634 12. S. McLaughlin Team Penske 1'06"7226 13. E. Jones Dale Coyne with Vasser Sullivan 1'06"5578 14. R. VeeKay Ed Carpenter Racing 1'06"4770 15. S. Pagenaud Team Penske 1'06"6480 16. S. Bourdais AJ Foyt Enterprises 1'06"5035 17. R. Hunter-Reay Andretti Autosport 1'06"8512 18. G. Rahal Rahal Letterman Lanigan 1'06"8489 19. T. Sato Rahal Letterman Lanigan 1'07"1026 20. M. Chilton Carlin 1'07"0021 21. J. Johnson Chip Ganassi Racing 1'07"7092 22. F. Rosenqvist Arrow McLaren SP 1'07"0254 23. D. Kellett AJ Foyt Enterprises 1'07"8100 24. J. Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport -

