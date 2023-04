Carregar reprodutor de áudio

O piloto da Andretti Autosport, Kyle Kirkwood, conquistou sua primeira pole na Indy e vai largar no posto principal para o GP de Long Beach que acontece neste domingo. Os dois ex-Fórmula 1, Marcus Ericsson e Romain Grosjean completam os três primeiros colocados. O brasileiro Hélio Castroneves larga da 16ª colocação.

Após os dois grupos irem à pista e os 12 melhores terem sido 'selecionados' a disputa entre eles foi dramática nos segundos finais, quando Marcus Armstrong bateu na Curva 9 com 53 segundos restantes no relógio. O controle de corrida ordenou bandeira vermelha e limpeza da pista, mas também prometeu pelo menos uma tentativa de volta para os 11 pilotos que disputavam com Pato O'Ward a primeira posição.

No final, foi Romain Grosjean quem terminou em primeiro com uma volta de 1m06,3246s, seguido por O'Ward a 0,0747s. Kirkwood passou para o terceiro lugar com Ericsson, Palou e Dixon fechando o grid para os seis mais rápidos.

No Fast Six, O'Ward assumiu imediatamente a liderança com uma volta de 1m06.9322s, enquanto Palou passou para o quinto lugar com uma volta de 1m08.7232s. Grosjean ficou em segundo com Ericsson em terceiro.

A 30 segundos do fim, O'Ward travou o pneu dianteiro no fim o que impediu que ele melhorasse seu tempo. Diante disso, ele abortou a tentativa. Mas quando tudo parecia definido, Kirkwood conquistou a pole position com o tempo de 1m06.2878s, enquanto Ericsson colocou Grosjean na terceira posição. A dupla da Ganassi de Alex Palou e Scott Dixon largará em quarto e quinto, logo à frente de O'Ward.

