Indy: Kirkwood 'segura' Grosjean e Ericsson e vence em Long Beach

Neste domingo, foi disputado o GP de Long Beach, terceira de 17 etapas da temporada 2023 da IndyCar. E quem ficou com a vitória foi Kyle Kirkwood, que fez a pole position com a Andretti. Foi o primeiro triunfo do norte-americano na categoria.

Ele chegou à frente do companheiro francês Romain Grosjean, ex-piloto de Renault, Lotus e Haas na Fórmula 1. Quem completou o top 3 foi o sueco da Chip Ganassi Marcus Ericsson, também ex-F1.

Compatriota e companheiro de Kirkwood, Colton Herta foi o quarto, à frente de Álex Palou, espanhol da Chip Ganassi. Atual campeão da Indy, o australiano Will Power chegou em sexto com a Penske, superando o sueco Felix Rosenqvist, da McLaren.

O neozelandês Marcus Armstrong, da Chip Ganassi, foi oitavo, à frente do norte-americano Josef Newgarden, que perdeu ritmo com a Penske no fim por economizar combustível. Quem completou o top 10 foi um dos companheiros do piloto dos Estados Unidos, o neozelandês Scott McLaughlin.

A prova foi marcada por algumas batidas, com destaque para o incidente entre o hexacampeão Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi, e Pato O'Ward, que busca o título com a McLaren. Confira:

Dixon acabou deixando a corrida e, posteriormente, O'Ward teve outro incidente (assista no vídeo abaixo), acabando com suas chances de vitória. O mexicano cruzou a linha de chegada apenas na 17ª colocação.

Único brasileiro que corre a temporada 2023 em tempo integral, o tetracampeão da Indy 500 Helio Castroneves também viu suas chances diminuírem após incidente, que você vê abaixo. 'Helinho' terminou em 21º, à frente do norte-americano Alexander Rossi, que errou no fim com a McLaren.

Confira o resultado completo do GP de Long Beach:

Pos. Piloto Diferença Gap Pits Motor Equipe 1 Kyle Kirkwood 2 Honda Andretti Autosport 2 Romain Grosjean 0.9907 0.9907 2 Honda Andretti Autosport 3 Marcus Ericsson 2.0588 1.0681 2 Honda Chip Ganassi Racing 4 Colton Herta 7.6371 5.5783 2 Honda Andretti Autosport w/Curb-Agajanian 5 Álex Palou 8.7770 1.1399 2 Honda Chip Ganassi Racing 6 Will Power 30.3224 21.5454 2 Chevy Team Penske 7 Felix Rosenqvist 30.9744 0.6520 2 Chevy Arrow McLaren 8 Marcus Armstrong 31.9119 0.9375 2 Honda Chip Ganassi Racing 9 Josef Newgarden 33.7842 1.8723 2 Chevy Team Penske 10 Scott McLaughlin 42.8320 9.0478 2 Chevy Team Penske 11 Santino Ferrucci 45.4351 2.6031 2 Chevy AJ Foyt Enterprises 12 Graham Rahal 46.2809 0.8458 2 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 13 Jack Harvey 47.2828 1.0019 2 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 14 Christian Lundgaard 47.7781 0.4953 2 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 15 Simon Pagenaud 49.4864 1.7083 2 Honda Meyer Shank Racing 16 Devlin DeFrancesco 59.9343 10.4479 2 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 17 Pato O'Ward 1 LAPS 22.1175 2 Chevy Arrow McLaren 18 Sting Ray Robb 1 LAPS 13.7133 2 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 19 Callum Ilott 1 LAPS 11.0783 4 Chevy Juncos Hollinger Racing 20 David Malukas 1 LAPS 23.9834 3 Honda Dale Coyne Racing with HMD 21 Helio Castroneves 1 LAPS 9.4465 3 Honda Meyer Shank Racing 22 Alexander Rossi 25.0870 16.8423 2 Chevy Arrow McLaren 23 Conor Daly 2 LAPS 24.9647 3 Chevy Ed Carpenter Racing 24 Benjamin Pedersen 3 LAPS 1 LAPS 3 Chevy AJ Foyt Enterprises 25 Agustin Canapino In Pit 23 LAPS 7 Chevy Juncos Holling Racing 26 Rinus VeeKay Mechanical 4.3255 1 Chevy Ed Carpenter Racing 27 Scott Dixon Mechanical 0.1706 1 Honda Chip Ganassi Racing

