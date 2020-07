Na estratégia, Pagenaud vence em Iowa após ter largado em último

A Indy realizou a primeira corrida da rodada dupla de Iowa, em uma prova de 250 voltas no pequeno oval de 0.875 milha. Em uma prova repleta de possibilidades, Simon Pagenaud, que largou na última posição, conquistou sua primeira vitória do ano, a 15ª na carreira.

Scott Dixon, que havia vencido as três primeiras corridas de 2020 chegou perto no final, mas teve que se conformar com a segunda posição. O pódio foi completado pelo novato Oliver Askew, da McLaren.

Tony Kanaan raspou o carro no muro, foi para os pits na 95ª volta e perdeu muito tempo. O baiano que faz sua última temporada na Indy chegou a voltar à pista, mas recolheu nas voltas finais. Oficialmente, ele ficou na 18ª posição.

A corrida teve apenas duas bandeiras amarelas. A primeira foi trazida por Will Power, que abandonar na 145ª volta, após bater no muro e a roda dianteira esquerda se soltar. O piloto da Penske havia feito pit stop poucos minutos antes, levando a crer que a roda foi mal colocada.

Outro acidente – este mais impressionante – foi ocasionado pelo encontro entre Colton Herta, que durante a relargada do problema com Power, subiu na roda de Rinus Veekay, e levantou voo. Ninguém se feriu.

A Indy volta neste sábado, às 22h, horário de Brasília, com a segunda corrida em Iowa.

Resultado final

