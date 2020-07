Depois de uma disputa dramática nas últimas voltas, Felix Rosenqvist venceu pela primeira vez na IndyCar ao superar Patrício O'Ward, que por muito pouco não colocou a McLaren no topo do pódio. O mexicano, no entanto, garantiu o primeiro pódio dele e da equipe britânica. O terceiro foi Alexander Rossi.

Em uma corrida marcada pelo mau desempenho dos líderes, Scott Dixon e Josef Newgarden, no treino classificatório, quem protagonizou a disputa foram O'Ward, Rosenqvist e Alex Palou.

A corrida

O início da corrida 2 em Road America ficou marcado pelo festival de lambanças de Will Power. Logo nas primeiras curvas, o australiano acertou a traseira de Ryan Hunter-Reay, o que furou o pneu do piloto da Andretti, o fez rodar e abandonar a prova.

Antes de completar a primeira volta Power ainda colocou Graham Rahal para fora, o rival ainda tentou voltar, mas foi parar no muro. Na volta seis, o campeão da Penske ainda perdeu o ponto de freada e foi passear na brita.

Enquanto tudo isso acontecia, O'Ward se manteve firme na liderança, acompanhado de perto por Alex Palou. O mexicano se manteve na ponta até o início das trocas de pneus, quando perdeu a ponta para ninguém menos que Will Power, que vinha em outra estratégia.

Após a normalização dos pit stops, O'Ward voltou a liderar, com Félix Rosenqvist em seu encalço. Palou, foi para uma estratégia diferente e caiu para a 11º posição entre a segunda e terceira paradas.

O líder do campeonato, Dixon, que largou apenas na 14ª posição, conseguiu escalar o pelotão com seu ritmo e tática de uso de pneus, e se manteve no pelotão intermediário.

A terceira e ultima rodada de pit stops, selou aquele que seria o destino da prova. O'Ward colocou compostos macios, apostando em abrir vantagem e administrar a distância, enquanto Rosenqvist foi de duros, colocando suas fichas em uma virada no fim da prova.

O sueco apertou o ritmo e diminuiu a diferença para o mexicano de 6s para menos de 1s nas últimas passagens. Na penúltima volta, Rosenqvist fez uma bela ultrapassagem em "X" em O'Ward, que ainda tentou revidar, mas já não tinha pneus.

O líder do campeonato, Dixon, fechou a prova na 13ª posição, uma à frente de Simon Pagenaud. Newgarden terminou em nono.

