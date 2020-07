Indy: Pole position, Newgarden vence corrida 2 em Iowa

Na noite deste sábado, a Indy disputou a segunda corrida da rodada dupla de Iowa, em uma prova de 250 voltas no pequeno oval de 0.875 milha, o mais curto da temporada.

Em uma prova onde cada segundo é importante, afinal, os pilotos levam em média 16 segundos para completar um giro no circuito, a vitória acabou nas mãos do atual campeão da categoria, Josef Newgarden. Will Power e Graham Rahal completaram o pódio.

Tony Kanaan, que ficou oficialmente com a 18ª posição da corrida 1 da rodada de Iowa, após abandonar nas voltas finais, largou em oitavo na corrida 2 e completou a prova em 11º.

A corrida seguiu tranquila até a volta 114, quando Ed Carpenter espalhou demais, bateu no muro e provocou a primeira bandeira amarela e entrada do safety car, que deixou a pista 12 voltas depois para ser dada a relargada.

Na volta 180, Ryan Hunter-Reay pisou muito forte no acelerador na saída dos boxes, derrapou, bateu no muro interno do circuito e abandonou a prova, deixando muito irritado o chefe da equipe, Michael Andretti. O incidente fez tremular a bandeira pela segunda vez e colocou o carro de segurança na pista pela segunda vez.

Faltando 55 voltas para o final, o safety car deixou a pista e a relargada foi autorizada para o pole position e líder da prova, Josef Newgarden, acelerar forte para manter a liderança e cruzar a linha de chegada para conquistar sua primeira vitória na temporada e 15ª na categoria.

A Indy retorna no dia 9 de agosto no circuito misto de Mid-Ohio.

Confira o resultado da corrida na tabela do Motorsport.com