Após conquistar um lugar na quinta fila do grid da Indy 500 em sua primeira participação na lendária prova, Pietro Fittipaldi garantiu o prêmio de ‘Estreante Mais Rápido’ da corrida com o bom desempenho no classificatório. Competindo com a Dale Coyne nos ovais da Indy em 2021, o piloto comemorou a conquista do prêmio e mostrou-se animado para a prova deste domingo em Indianápolis.

“Foi uma grande honra receber esse prêmio do novato mais rápido das 500 Milhas de Indianápolis. Foi muito legal, tem muita história, meu nome agora está no troféu, que tem vários nomes de lendas que foram também novatos mais rápidos na Indy 500 e ganharam o mesmo prêmio que eu”, disse Pietro, que também segue em 2021 como piloto reserva da Haas na F1.

O piloto brasileiro já havia disputado seis corridas na Indy na temporada de 2018 e agora fará sua primeira Indy 500. Em 2021, Pietro divide o carro com Romain Grosjean, e o brasileiro compete nos ovais da categoria, e já conquistou um top-15 na rodada dupla disputada no Texas. Após a Indy 500, ele ainda correrá em Gateway, totalizando quatro provas em 2021.

Nesta sexta-feira (28), ainda terá o Carb Day, que será a última oportunidade de treino para os pilotos antes das 500 Milhas de Indianápolis. As equipes vão fazer os últimos ajustes para a corrida de domingo. Honrado com o prêmio recebido, Pietro destaca que o objetivo deste final de semana é vencer no oval mais famoso do planeta.

“É uma honra estar neste troféu junto com eles, receber essa premiação também. É um troféu que inclusive fica em destaque no museu de Indianápolis. Eles também me explicaram como funciona a tradição do leite para a corrida, porque esse prêmio é patrocinado pela American Dairy Association. Eles me deram também uma jarra de leite que bebemos lá e quem sabe eu possa tomar mais leite no final de semana vencendo a prova. É uma grande honra, fizemos uma ótima classificação e agora o foco é na corrida para vencer”, completou.

