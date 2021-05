Indy 500: Pietro Fittipaldi vê chances reais de vitória a novatos

Mesmo com apenas 24 anos de idade, Pietro Fittipaldi pode oferecer uma ampla visão sobre pilotagem dentro do universo do automobilismo. Com experiência na Fórmula 1 e outras categorias de monopostos, DTM, endurance, NASCAR, entre outras séries, o neto de Emerson Fittipaldi finalmente fará sua estreia na Indy 500, prova em que seu avô brilhou por duas vezes, em 1989 e 1993.

Após passar por uma extensa semana de treinos no Indianapolis Motor Speedway, Pietro conseguiu a 13ª posição no grid, conquistando assim o prêmio de novato mais rápido do ano, com a melhor colocação entre aqueles que vistam o oval pela primeira vez.

Em uma entrevista coletiva, Pietro falou da relação entre experiência e perigo e sobre como se adaptar rapidamente ao estilo de pilotagem em Indianápolis.

“Quanto mais voltas você dá aqui, mais confortável você fica com a pista, com a velocidade”, disse Pietro. “Mas isso pode ser um perigo também, porque às vezes você pode não respeitar mais a velocidade, e você acaba errando e batendo.”

“O importante é sempre respeitar a pista e a velocidade e os pilotos também, é muito importante sempre lembrar isso, um oval é necessário sempre respeitar. A experiência vale muito em um oval.”

Mas se a experiência é levada em consideração para apontar algum favoritismo, isso não quer dizer que um novato não possa triunfar: “Mesmo assim, sendo um novato, você consegue ganhar uma corrida. Se tiver um carro competitivo, tiver bons pit stops, com boa estratégia, você consegue ganhar”, completou.

EXCLUSIVO: MASSA dá PITACO na crescente RIVALIDADE da F1 entre HAMILTON e VERSTAPPEN

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.