O grid de largada para as lendárias 500 milhas de Indianápolis foi definido neste domingo (23), com o hexacampeão e líder da temporada Scott Dixon conquistando a quarta pole position de sua carreira na história do evento, seguido de Colton Herta e Rinus Veekay. Os brasileiros Tony Kanaan e Helio Castroneves ficaram em quinto e oitavo, respectivamente.

O neozelandês foi o último a ir para a pista e, com uma velocidade média de 231.685 mph, desbancou os rivais do Fast Nine, os nove melhores que disputaram a primeira colocação do grid, definidos no último sábado.

Além dos líderes, outros cinco carros foram à pista para disputar as últimas três vagas no evento e não serem bumpados. Sage Karam, Will Power e Simona de Silvestro garantiram presença na corrida, enquanto Charlie Kimball e RC Enerson ficaram de fora.

Representando o Brasil, Tony Kanaan ficou no top 5, Hélio Castroneves larga da oitava colocação e Pietro Fittipaldi, apesar de não ter passado para o Fast Nine, foi o melhor estreante do grid ao se qualificar em 13º.

A 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis está marcada para o dia 30 de maio e a TV Cultura fará a transmissão no Brasil.

Confira o grid de largada:

Fast Nine

